Rückkehrerinnen : Das Kind der IS-Anhängerin

In Hessen ist die erste Anklage gegen eine IS-Rückkehrerin auch wegen Verletzung der Fürsorgepflicht erhoben worden. Fatiha B. soll ihre neun Monate alte Tochter bewusst mit in das Gebiet der Terrororganisation genommen haben.

In Sicherheit: Der kleine Junge, Sohn einer IS-Anhängerin, kommt bei einer Rückholaktion der Bundesregierung am Frankfurter Flughafen an. Bild: Picture Alliance

Am 31. März landete am Frankfurter Flughafen eine gecharterte Boeing, an Bord zehn Frauen und 27 Kinder, begleitet und überwacht von Beamten des Bundeskriminalamtes. Noch am Flughafen nahm die Polizei vier der Frauen fest, weil gegen sie Haftbefehle des Ermittlungsrichters am Bundesgerichtshof vorlagen: Nadine K., Gülseren T., Emilie R. und Fatiha B. Sie waren dringend tatverdächtig, sich dem sogenannten Islamischen Staat (IS) angeschlossen zu haben, wie die Bundesanwaltschaft am selben Tag mitteilte.

Anna-Sophia Lang Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung.

Der Flug im Frühjahr 2022 war die größte Rückholaktion der Bundesregierung, die es bis dato gegeben hat: Noch nie waren so viele deutsche Anhängerinnen der Terrororganisation „Islamischer Staat“ mit ihren Kindern aus kurdischen Gefangenenlagern geholt und nach Deutschland gebracht worden. Jahrelang war die Bundesregierung äußerst zurückhaltend gewesen, was die Rückholung ihrer Staatsbürger anging, die zum IS ausgereist und dann von kurdischen Kampfeinheiten festgenommen worden waren. Beim ersten Flug im Sommer 2019 durften nur kranke Kinder von IS-Anhängerinnen und Waisenkinder nach Deutschland mitreisen.