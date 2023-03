Equal Pay Day : Frauen fordern gerechten Lohn

Dass Frauen für gleiche Arbeit nicht automatisch das gleiche Gehalt wie Männer bekommen, ist bekannt, aber jedes Jahr von Neuem der Erwähnung wert. Der sogenannte Equal Pay Day soll auf die Lücke hinweisen, die zwischen den Gehältern von Männern und Frauen klafft. Laut Statistischem Bundesamt beträgt sie in Deutschland 18 Prozent, was auf das Jahr umgerechnet bedeutet: Frauen haben bis zum 7. März umsonst gearbeitet. Ausgerechnet am Internationalen Frauentag erhalten sie demnach rein rechnerisch erstmals Gehalt.

Monika Ganster Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Bei den Kulturschaffenden sehe die Lage noch düsterer aus: Dort betrage der Gehaltsunterschied zwischen den Geschlechtern 30 Prozent, sagt die Frankfurter Frauendezernentin Rosemarie Heilig (Die Grünen). Musikerinnen seien in Spitzenorchestern und auf Festivals unterrepräsentiert, Theaterregisseurinnen und Fotografinnen unterbezahlt. Die Differenz zwischen dem, was Mann und Frau bei gleicher Arbeit nach Hause bringen, der sogenannte Gender-Pay-Gap, lässt sich im Wesentlichen damit erklären, dass Frauen öfter in Teilzeit und in schlechter bezahlten Branchen arbeiten. Doch selbst bei vergleichbarer Qualifikation, Tätigkeit und Erwerbsbiographie bleibe ein Unterschied von sieben Prozent bestehen, hat das Statistische Bundesamt errechnet.

Dass die Lage für Künstlerinnen noch prekärer ist, hat mit der verbreiteten Freiberuflichkeit zu tun. Oftmals müssen Honorare selbst ausgehandelt werden – und gerade das Auftreten von Frauen in Gehaltsverhandlungen wird immer wieder als ein Grund für ein niedrigeres Einkommen genannt. Liegt es also nur daran, wie gut man sich „verkauft“? Timnit Schäfer-Ghirmai bestreitet das: Es sei nicht so, dass die einzelne Frau nur lernen müsse, besser zu verhandeln, um die gleichen monetären Erfolge wie Männer zu erzielen, sagt die Referentin für Arbeitsmarkt und Bildung im Frauenreferat. Es seien vielmehr strukturelle Schieflagen, die Frauen benachteiligten. Dazu zähle etwa die immer noch schwierige Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit.

Sichtbarkeit und Netzwerkarbeit wichtig im Kampf gegen Ungleichheit

Im Kunstbetrieb träfen Frauen aber auch besonders häufig auf männliche Entscheider, sagt Fotografin Angelika Zinzow. Auftraggeber seien meist Männer, sie besetzten mehrheitlich Jurys oder entschieden bei Wettbewerben. Diese erste Hürde zu nehmen sei besonders für Berufsanfängerinnen sehr hoch. Doch nur wer sichtbar sei, habe auch einen besseren Marktwert und könne höhere Honorare verlangen, bestätigen Quynhi Dang und Johanna Kehl von der DJ Crew. Sie fordern mehr Veranstaltungen, bei denen Frauen als Akteure im Mittelpunkt stünden.

Das Bundesarbeitsgericht hat kürzlich entschieden, dass geschicktes Verhandeln kein Grund für Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen sein darf. Nach dem Gehalt des Kollegen dürfen sich Frauen in Unternehmen mit mindestens 200 Beschäftigten erkundigen. Fällt ihnen ein Unterschied auf, müssten sie allerdings vor Gericht den gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit einfordern. Berufsverbände dürften das erst übernehmen, wenn die Regierung das sogenannte Verbandsklagerecht ändert, wie im Ampel-Koalitionsvertrag vereinbart.

Am Equal Pay Day wollen die Aktivistinnen aber nicht nur auf die bestehenden Gehaltsunterschiede hinweisen, sondern auch auf die Kraft der Vernetzung. Die Erfahrungen von sieben Künstlerinnen aus Frankfurt hat das Frauenreferat in einem Video gesammelt und auf seiner Homepage veröffentlicht. „Sichtbarkeit und Netzwerkarbeit sind ein wichtiger Teil der Lösung im Kampf gegen Ungleichheit“, sagt Gabriele Wenner, Leiterin des Frauenreferats.

Fast jede zweite Mutter eines jungen Kindes nicht erwerbstätig

Der Female Foto Club, dem auch Angelika Zinzow angehört, hat diese Vernetzung beispielhaft verwirklicht. Für die dort bundesweit organisierten rund 400 Fotografinnen hat der Verein eine Broschüre über Elternschaft und Selbständigkeit verfasst. „Diese Informationen sind so bisher nicht abrufbar gewesen“, sagt Zinzow. In einem Branchenverband, dem sie früher angehört habe und der von Männern dominiert gewesen sei, seien Honorarverhandlungen oder gar die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nie ein Thema gewesen. Jede Frau habe sich allein durchschlagen müssen. Gerade bei jüngeren Kolleginnen fehle oft das Wissen darum, ob sie auch monetär das bekämen, was sie verdienten. „Darüber sollte auch in der Ausbildung gesprochen werden“, fordert Zinzow.

Mehr zum Thema 1/

Wie Unternehmervertreter die Lage betrachten, macht Dirk Pollert deutlich. Frauen werde keinesfalls von Arbeitgebern bewusst Entgelt vorenthalten, meint der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände. Der bereinigte Verdienstunterschied zwischen den Geschlechtern von sieben Prozent, den das Statistische Bundesamt nennt, lässt aus seiner Sicht weitere für die Entgelthöhe wichtige Faktoren unberücksichtigt, etwa zu Berufsauszeiten oder Risikoeinstellungen. Für ihn sind es private Entscheidungen in Beruf und Familie, die zu Unterschieden in der Bezahlung führen.

Pollert weist aber auch darauf hin, dass sich die Betreuungssituation von Kindern entscheidend verbessern müsse, damit möglichst viele Eltern die Möglichkeit hätten, Vollzeit zu arbeiten. Denn Frauen seien am Arbeitsmarkt das größte Potential in allen Branchen. Um es auszuschöpfen, muss noch viel getan werden, wie das Hessische Statistische Landesamt mit einer Zahl belegt: 48,5 Prozent der Mütter mit Kindern unter sechs Jahren sind nicht erwerbstätig. Diese Zahl hat sich seit 2011 kaum verändert, damals betrug sie 48,6. Von den 133.000 erwerbstätigen Müttern waren im Jahr 2021 rund drei Viertel in Teilzeit beschäftigt. Die Väter von Kindern im Vorschulalter sind dagegen weiterhin die Hauptverdiener. Sie waren in Hessen im Jahr 2021 zu 88,5 Prozent erwerbstätig, 2011 waren es 92,6 Prozent gewesen. Aber nur 7,8 Prozent der Väter, die einer bezahlten Arbeit nachgingen, hatten dies in Teilzeit getan.