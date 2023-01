Enissa Amani : Was Cola Zero mit Feminismus zu tun hat

Was Cola Zero mit Feminismus zu tun hat

Ihr Vater, erzählt Enissa Amani, habe sich selbst „Feminist“ genannt. Jeder Mensch, egal welchen Geschlechts, solle die gleichen Rechte und Chancen haben, hat er seiner Tochter gepredigt. Dass diese Botschaft bei ihr angekommen ist, lässt sich nicht übersehen: Die deutsch-iranische Stand-up-Comedy-Künstlerin, die selten ein Blatt vor den Mund nimmt, gilt lange schon als „feministisches Role Model“. Gerade macht sie sich besonders für den Kampf der Frauen in Iran stark: Bei einer Demonstration auf dem Frankfurter Römerberg hat Amani eine kämpferische Rede gehalten, auch in der ZDF-Satiresendung „Die Anstalt“ machte sie die Aufstände in ihrer zweiten Heimat zum Thema. Die Sendung wurde dafür kurzerhand in „Iranstalt“ umbenannt.

Ein Thema ist der feministische Umbruch in Iran auch am Donnerstagabend bei einer Diskussion mit Enissa Amani im Jüdischen Museum. Die Comedienne unterhält sich mit der Philosophin und Publizistin Hannah Peace­man, Museumsdirektorin Mirjam Wenzel moderiert das Gespräch. Mit dem Abend unter dem Motto „Die ,neue Frau‘ heute“ beginnt eine Veranstaltungsreihe zur aktuellen Wechselausstellung des Museums: „Zurück ins Licht“ beschäftigt sich mit vier jüdischen Künstlerinnen, die in den Zwanzigerjahren vielversprechende Karrieren beginnen konnten, die kurz darauf, in der Nazi-Diktatur, abrupt endeten. Die Figur der „neuen Frau“, die sich Bubikopf tragend, durch die Welt reisend und um Anerkennung kämpfend in der Zeit zwischen den Kriegen gegen die Konventionen stemmte, spielt darin eine große Rolle.