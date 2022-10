Wenn die Periode zur Qual wird : „Kein Mann würde einmal im Monat Schmerzen tolerieren“

Für viele Frauen ist ihr Zyklus eine vertraute Last: Stimmungsschwankungen, Schmerzen, Unwohlsein. Ein natürliches „Frauenleiden“ eben, das durchgestanden werden muss, oft verharmlost, manchmal sogar Anlass für Frotzeleien oder Ermunterungen, sich zusammenzureißen. Doch viele Frauen leiden unter sehr starken Schmerzen während ihres Zyklus, sind teils gar nicht arbeitsfähig.

„Die Regel sollte nicht krankhaft schmerzhaft sein“, stellt Sven Becker, Direktor der Klinik für Frauenheilkunde am Uniklinikum, klar. Wer regelmäßig einen Tag im Monat ausfällt, sollte nach seiner Ansicht den Weg zum Frauenarzt antreten. „Kein Mann würde einmal im Monat Schmerzen tolerieren und sagen, das gehört halt dazu“, sagt der Gynäkologe und will ermuntern, das „Frauenleiden“ nicht einfach als etwas Naturgegebenes hinzunehmen. Denn vielleicht könnte Endometriose dahinterstecken. „Jede Frau sollte diese Erkrankung kennen und wissen, wohin sie sich zur Behandlung wenden kann.“ Der Vortrag des Gynäkologen über diese Krankheit, die die Hälfte der Bevölkerung treffen kann, ist Teil des neuen Programms des „Gesundheitsforums“ am Universitätsklinikum Frankfurt. Die Reihe hat sich zum Ziel gesetzt, das allgemeine Gesundheitswissen zu vertiefen und Fragen an Experten auf ihrem Gebiet zu ermöglichen.

Wie vergleichsweise unbekannt Endometriose ist, belegt laut Becker auf erschreckende Weise die Statistik: Eine Patientin leide im Schnitt sechs bis sieben Jahre und müsse fünf bis sechs Ärzte konsultieren, bevor jemand die richtige Diagnose stelle. Das erste Symptom der Krankheit sei eine schmerzhafte Regelblutung. Wenn man das mehrere Jahre so laufen lässt, dann verbreitert sich der Schmerz, die Beschwerden fangen dann schon vor der Blutung an, es entstehen dauerhafte Verwachsungen, und die Schmerzen können dann ein ständiger Begleiter werden. Von allein verschwinden sie erst mit den Wechseljahren.

Unentdeckt kann Endometriose zu erheblichem Schaden führen

Die Quelle des Schmerzes sind Wucherungen, die sich häufig außerhalb der Gebärmutter angesiedelt haben. An einer Stelle, die nicht dafür vorgesehen ist, nimmt dann das Gewebe teil am Zyklus: Es wächst und blutet schließlich während der Regelblutung ab. Doch dort kann das Blut nicht abfließen, es kommt zu Entzündungen, es können Verwachsungen und verdicktes Gewebe entstehen, die Schmerzen verursachen. Und das jeden Monat aufs Neue. „Wenn das unkontrolliert über Jahre hinweg passiert, kann das zu erheblichem Schaden führen“, schildert Becker die Folgen. Die ortsfremde Endometriose könne überall im Körper auftauchen, in 90 Prozent der Fälle siedele sie sich jedoch in der Nähe der Gebärmutter an, erläutert Becker, häufig in den Eierstöcken. Und dort kann sie – unentdeckt – die Ursache für Unfruchtbarkeit sein.

Warum es zu diesen fehlgeleiteten Wucherungen kommt, darauf habe die Wissenschaft noch keine überzeugende Antwort gefunden, sagt Becker. Sie operativ zu beseitigen sei häufig schwieriger, als ihre schmerzhaften Auswirkungen in den Griff zu bekommen. Ein Verhütungsmittel, das die Regelblutung unterdrückt und damit auch die Schmerzen verschwinden lässt, könne schon den Verdacht auf Endometriose nahelegen. Aber erst eine Bauchspiegelung, also eine Operation unter Vollnarkose in einer dafür spezialisierten Klinik, lasse aus einem Diagnoseverdacht Gewissheit werden.

Frauen mit Endometriose und Kinderwunsch stehen jedoch vor einem Dilemma: Schmerzfrei mit der Pille können sie nicht schwanger werden, und ohne Pille müssen sie unter Umständen große Schmerzen leiden oder Langzeitfolgen fürchten. Dann könne auch eine Operation infrage kommen, erläutert Becker. „Endometriose ist ein breites Feld, jeder Fall muss individuell abgewogen werden.“ Über die verschiedenen Möglichkeiten der Behandlung der Krankheit wird Becker ebenfalls in seinem virtuellen Vortrag am Donnerstag, 20. Oktober, um 18.30 Uhr sprechen. Über die Chatfunktion können auch Fragen an den Referenten gestellt werden.