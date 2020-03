Ende des Zweiten Weltkriegs : Als der Main zur Front wurde

Es gab für viele in jenen Tagen Wichtigeres, als Tagebuch zu führen. Aber mancher nahm sich Zeit dafür. „Eine strahlende Frühlingssonne lag über einer tiefen Stille“, notierte Pfarrer Franz Petzold von der Emmausgemeinde in Eschersheim. „Als ob über dem Chaos der Trümmer alles Leben still stünde.“ Es war die Ruhe nach dem Sturm. Drei Tage war Ende März 1945 um Frankfurt gekämpft worden, von Montag an, man schrieb den 26. März, bis Mittwoch. Es war die Woche vor Ostern. Dann war der Krieg für die 270.000 Frauen und Männer, die in der längst zerstörten Stadt noch ausgeharrt hatten, vorbei. Am Gründonnerstag meldete ein amerikanischer Rundfunksender, Frankfurt sei eingenommen.

Manfred Köhler Stellvertretender Ressortleiter des Regionalteils der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und verantwortlicher Redakteur des Wirtschaftsmagazins Metropol. F.A.Z.

Erst in der Nacht zum Freitag hatten die amerikanischen Truppen bei Oppenheim den Rhein überschritten, zwei Tage später hatten sie schon Darmstadt, Langen und Rüsselsheim besetzt. Die Wehrmacht konnte kaum noch etwas ausrichten. „Aus dem Raum südlich Frankfurt schiebt sich stärkerer Feind gegen den unteren Main vor“, meldete der Wehrmachtsbericht über den Kriegsverlauf am Montag. „Offenbach ging nach schweren Straßenkämpfen verloren. Auch im Südteil Frankfurts wird gekämpft.“

Alles ging schnell

Es ging dann alles schnell. Nur kurz wurde der Main zur Front. Nachdem die Amerikaner über die Wilhelmsbrücke, die heutige Friedensbrücke, auf die Nordseite des Flusses vorgedrungen waren, besetzten sie zunächst Sachsenhausen und rückten dann erst ungefähr vom Baseler Platz aus weiter auf die Innenstadt vor. Wie dramatisch es zeitweise zuging, wird in einem Bericht über die Ereignisse deutlich, den später Werner Brügel, der Adjutant von Kampfkommandant Erich Löffler, verfasste. Der Feind habe „in einem schneidig zu nennenden Infanterieangriff das diesseitige (nördliche) Mainufer gewonnen und einen Brückenkopf gebildet“, heißt es dort, sodann hätten die Amerikaner Vorstöße Richtung Hauptbahnhof und Richtung Schauspielhaus unternommen, der Frontverlauf sei nun so: „Vom Mainufer über Wiesenhüttenstraße und zur stadtwärtigen (östlichen) Begrenzung des Bahnhofsplatzes bis einschließlich Schumann-Theater. Das letzterem gegenüber liegende, durch die Karlsstraße davon getrennte Carlton-Hotel sei in Feindbesitz. Die Front verlaufe stadtseitig um dieses Hotel herum und folge der Mainzer Landstraße zum Adolf-Hitler-Platz (jetzt Platz der Republik).“

Der Frankfurter Kommandant der ersten Tage dieses Kampfes, Generalmajor Friedrich Stemmermann, hatte sich zwar nicht zu einer Kapitulation entschließen, wohl aber das Artilleriefeuer einstellen lassen und von dem Versuch eines Gegenangriffs abgesehen. Er wurde dann von dem erwähnten Oberstleutnant Erich Löffler abgelöst, der aber genauso erkannte, dass sich Frankfurt mit den vorhandenen Kräften nicht verteidigen ließ. Er schickte den „Volkssturm“, das letzte Aufgebot der Nationalsozialisten, nach Hause. Als eine Flakbatterie in Goldstein meldete, sie sei umzingelt, hatte Löffler nur noch matt befohlen, „Geschütze unbrauchbar machen, bei amerikanischem Angriff in Gefangenschaft gehen“. Am Mittwoch kam er durch Artilleriebeschuss ums Leben.

Die Amerikaner rückten vorsichtig vor, am Donnerstag war in Frankfurt für sie alles Militärische getan. Fünf Tage später hatten die Truppen schon Kassel erreicht. Um Frankfurt war längst nicht so heftig gekämpft worden wie um andere Städte, aber die Besetzung hatte doch 150 Amerikaner und eine nicht geringe Zahl deutscher Soldaten das Leben gekostet. Von den meisten Menschen in der Stadt wurde der Einmarsch mit Erleichterung aufgenommen, von den wenigen Verfolgten, die überlebt hatten, als Ende einer besonderen Qual. „Endlich, am 29. März 1945, kam der Tag unserer Befreiung“, notierte die Frankfurterin Emilie Braach, deren 79 Jahre alter jüdischer Vater noch knapp einen Monat zuvor hatte deportiert werden sollen, woraufhin sie mit ihren Eltern in Bad Homburg untergetaucht war.

Flucht der Nationalsozialisten

Die Nationalsozialisten hatten sich abgesetzt. Gauleiter Jakob Sprenger flüchtete erst nach Thüringen, dann Richtung Bayern, schließlich nahm er sich das Leben. Oberbürgermeister Friedrich Krebs harrte in Bad Homburg aus und blieb dort auch, als die Amerikaner nach dem amtierenden Stadtoberhaupt verlangten, woraufhin sie ihn für abgesetzt erklärten.

Mehr zum Thema 1/

Während der hektischen Suche nach einem neuen Oberbürgermeister wurden die Besatzungstruppen bei einem Journalisten der 1943 verbotenen „Frankfurter Zeitung“ fündig; der überraschte Wilhelm Hollbach trat sein Amt schon am Karfreitag an. Es war eine Herkulesaufgabe, die Stadtverwaltung wieder in Gang zu bringen und zugleich den Anliegen der Amerikaner Rechnung zu tragen.

„Das ist Frankfurt heute: ein Friedhof, ein riesiger, schrecklicher Friedhof“, notierte am 3. April Walter Rothschild, der als amerikanischer Offizier in seine Heimatstadt Frankfurt zurückgekehrt war, die er 1936 wegen der Verfolgung der Juden verlassen hatte. „Ein Zeichen der göttlichen Gerechtigkeit, der Vergeltung, ein Zeichen der wunderbaren Wege Gottes, uns von der Sintflut wegzuführen, bevor sie uns verschlingen konnte.“