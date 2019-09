Eiserner Steg wird 150 : Crowdfunding für ein Frankfurter Wahrzeichen

Es sind bestimmt mehr als Zehntausend Fußgänger, die jeden Tag von Hibbdebach nach Dribbdebach über den Eisernen Steg spazieren. Und natürlich auch in umgekehrter Richtung. Viele Frankfurter sind dabei, aber vor allem die vielen Besucher der Mainmetropole lassen sich den grandiosen Blick von der Brücke auf die Skyline nicht entgehen. Zahlen müssen sie dafür keinen Cent – ganz anderes als vor 150 Jahren, als Oberbürgermeister Daniel Heinrich Mumm von Schwarzenstein am 29.September 1869 die Fußgängerbrücke über den Main offiziell eröffnete. Damals musste jeder, der den Eisernen Steg nutzte, einen Kreuzer als Maut entrichten.

Hans Riebsamen Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Die Einnahmen flossen allerdings nicht in das Stadtsäckel, sondern in die Kasse der „Actiengesellschaft zur Errichtung einer Eisernen Brücke am Fahrtor“. Denn diese Privatgesellschaft von Bürgern, die man durchaus als frühe Bürgerinitiative bezeichnen kann, hatte den Eiserne Steg auf eigene Kosten errichten lassen, weil der Magistrat das Projekt abgelehnt oder zumindest nicht in eigener Regie hatte verwirklichen wollen. Dabei lag der Bau einer neuen Brücke auf der Hand, weil aller Verkehr über den Main über die Alte Brücke fließen musste, der damals noch einzigen über den Strom.