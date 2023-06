Aktualisiert am

RMV hebt Preise um 8,2 Prozent an

Kräftiger Aufschlag : RMV hebt Preise um 8,2 Prozent an

Die Preise für Einzel- und Zeitkarten im Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) werden mit Beginn des nächsten Jahres um durchschnittlich 8,2 Prozent steigen. Das hat der RMV-Aufsichtsrat am Donnerstag beschlossen. Erhebliche Mehrkosten, beispielsweise von 25 Prozent allein für Energie, machten diesen Schritt unausweichlich, argumentiert RMV-Geschäftsführer Knut Ringat nach der Sitzung. Mit der beschlossenen Tarifanhebung werde wenigstens das bestehende Fahrtenangebot gesichert.

Ralf Euler Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung, verantwortlich für den Rhein-Main-Teil der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Nicht betroffen von der Preissteigerung sind das Deutschlandticket für 49 Euro sowie die beiden hessischen 365-Euro-Angebote: das Seniorenticket und das Schülerticket. Laut Beschluss des RMV-Aufsichtsrats wird es darüber hinaus noch in diesem Jahr einen „Hessenpass mobil“ für Geringverdienende sowie ein Schulausflugticket geben. Der „Hessenpass mobil“ ist ein Nachweis, mit dem Menschen, die Bürgergeld, Sozialhilfe oder Wohngeld Plus beziehen oder Asylbewerber sind, das Deutschlandticket für 31 statt für 49 Euro erwerben können. Der Verkaufsstart ist für Ende Juni vorgesehen, erster Gültigkeitstag soll der 1. August sein.

Das Schulausflugsticket ermöglicht es vom nächsten Schuljahr an allen hessischen Grundschülern und Schülern der Sekundarstufe eins, unentgeltlich an Ausflügen teilzunehmen, die mit Verkehrsmitteln des öffentlichen Personennahverkehrs stattfinden. Für die beiden neuen, vergünstigten Angebote stellt das Land in diesem und im nächsten Jahr nach eigenen Angaben mehr als 30 Millionen Euro zur Verfügung.