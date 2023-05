Aktualisiert am

In fünf Jahren mehr als 800.000 Einwohner

Frankfurt wächst: 2028 wird die Stadt nach der gerade vorgelegten Bevölkerungsvorausberechnung mindestens 800.000 Einwohner haben, am Ende des bis 2045 reichenden Betrachtungszeitraums sollen es mehr als 843.000 sein. Das ist insofern eine Nachricht, als die städtischen Statistiker mit ihren regelmäßig vorgelegten Zahlen vor zwei Jahren aufgeschreckt haben. Frankfurt war, zum ersten Mal seit 20 Jahren, geschrumpft. Genauer: die Zahl der Einwohner sank 2021 nach starken Wachstumsjahren. Am Ende fiel der Rückgang zwar geringer aus, als es das erste Halbjahr mit einem Minus von 9400 Personen erwarten ließ. Aber auch zum Jahresende blieb die Bilanz negativ.

Bernhard Biener Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung Folgen Ich folge

Das lag nicht nur daran, dass die Stadt wie üblich die Kommunalwahl für eine Bereinigung des Melderegisters genutzt hatte – viele Wahlbenachrichtigungen konnten nicht zugestellt werden, weil die Adressaten nicht mehr in Frankfurt wohnten. Auch die geringere Mobilität durch die Corona-Beschränkungen wirkte sich aus. In der jetzt vorgelegten Bevölkerungsvorausberechnung ist die Pandemie hingegen nur eine Kerbe in einer deutlich ansteigenden Kurve.