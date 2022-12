Tod von Rolf Heller : „Vieles spricht für ein Verbrechen“

Die Umstände des Todes von Rolf Heller, dem früheren Eintracht-Präsidenten, geben weiter Rätsel auf. Wurde der Sportfunktionär, der am 23. Oktober im Alter von 79 Jahren gestorben war, tatsächlich getötet? Wie sind enge Angehörige darauf gekommen, dass an den Umständen seines Todes etwas nicht stimmen könnte? Eine Frage, die sich derzeit aber vor allem viele Mitglieder bei Eintracht Frankfurt stellen, ist die, welche Rolle seine letzte Ehefrau gespielt hat? Die Bemerkung des derzeitigen Eintracht-Präsidenten Peter Fischer bei der Gedenkfeier für Heller, dass dessen letzte Ehefrau „ein Eigentor“ gewesen sei, hat schließlich hellhörig gemacht.

„Es spricht vieles dafür, dass es ein Tötungsverbrechen war“, äußert sich nun einer der Erfurter Staatsanwälte gegenüber der F.A.Z. Nur zu den Beschuldigten, zu denen auch Hellers Ehefrau gehören soll, will er sich nicht äußern.

Nach den Hinweisen der Angehörigen Ende Oktober habe man, so der Sprecher, die geplante Einäscherung der Leiche gestoppt und stattdessen eine Obduktion angeordnet. Dabei seien deutlich Zeichen für „ein mögliches Fremdverschulden“ erkannt und Ermittlungen eingeleitet worden. Was genau bei der Obduktion herausgefunden wurde, will die Erfurter Staatsanwaltschaft derzeit noch nicht veröffentlichen, um die Ermittlungen nicht zu gefährden. Zu Festnahmen ist es bislang nicht gekommen, gegen zwei Personen bestehe zur Zeit „nur ein Anfangsverdacht“.

Verbindlich, freundlich, verlässlich. Dieses Bild hat Rolf Heller in seiner Zeit als Eintracht-Präsident vermittelt. Er hat sich nie weggeduckt. Im Gegenteil. Als es galt, in sportlicher Not Verantwortung zu übernehmen, zögerte er keine Sekunde. Der erste Bundesliga-Abstieg 1996 war nicht nur eine Zäsur in der Vereinsgeschichte der Frankfurter Eintracht. Er war auch der Moment, an dem Heller sein Leben neu ordnete.

Mehr noch als sonst war er zeit seines vierjährigen Wirkens als Präsident damit beschäftigt, mit Herzblut für „seine“ Eintracht als gewandter Strippenzieher am Ball zu sein. Auch als sich die Lage nochmals zuspitzte und der Klub keinen Manager hatte, sagte Heller auch da: „Ja“. Ja zu einer Doppel- und Dreifachbelastung – zusätzlich zu seinem eigentlichen Job als umtriebiger AOK-Direktor in Thüringen. Erfurt, Frankfurt, Erfurt – Heller wurde zum Dauerpendler zwischen dem „neuen“ Osten und dem „alten“ Westen. Der gebürtige Riederwälder war ein Tausendsassa.

Mehr zum Thema 1/ Mit diesem Los kann die Frankfurter Eintracht zufrieden sein. Erst der Pokalsieg in der ersten Runde beim Zweitligarivalen Rot-Weiß Erfurt, und nun am 21. oder 22. September der Zweitrundenvergleich mit der ebenfalls zweitklassigen Spielvereinigung Greuther Fürth. Lange war die Eintracht der große Fixpunkt im Leben des Rolf Heller. Für sie hat der harmoniesüchtige Frankfurter viel Herzblut gelassen. Doch am 31. Januar 2000 sah er sich am Ende seiner Mission angekommen.

Für den SV Viktoria Preußen erzielte der einstige Mittelstürmer in einer Saison einmal 56 Tore. Die Funktionärslaufbahn, die er bald nach einem Kreuzbandriss und dem sportlichen Karriereende einschlug, führte den selbstlosen Heller in diverse Gremien. 1979 wurde er zunächst Jugendleiter bei der Eintracht. 1996, als nach dem Abstieg sein Vorgänger Insolvenz anmelden wollte, stieg er zum ersten Mann des Klubs auf. Im Stile des Fernsehklassikers „Der große Bellheim“ schaffte Heller mit dem pensionierten IBM-Manager Klaus Lötzbeier und dem einstigen Banker Gaetano Patella die Wende. Einnehmend, umgänglich, empathisch: Heller war der rechte Mann am rechten Platz: Der „gute Mensch vom Riederwald“, wie die F.A.Z. ihn zu seinem 60. Geburtstag würdigte.