West-Ham-Fans in Frankfurt : Der Getränkevorrat ist aufgestockt

Am Donnerstag werden vor dem Halbfinal-Rückspiel der Eintracht gegen West Ham United rund 6000 englische Fans in Frankfurt erwartet. Die Pubs bereiten sich auf einen Ansturm vor. Die Sorge vor Randale ist nicht sehr groß.

Noch sind nur wenige Biere gezapft, kaum Tische besetzt. Die Kellner genießen im „Fox and Hound“ die Ruhe vor dem Sturm mit einem Kaffee in der Sonne. Am Donnerstag endet diese Idylle, wenn sich die Frankfurter Pubs auf den Besuch tausender Fans des Londoner Fußballvereins West Ham United einstellen. Die „Hammers“, wie der Verein auf der Insel genannt wird, wollen die Wende schaffen: Das Hinspiel des Europa-League-Halbfinals gegen die Eintracht haben sie mit 1:2 verloren. Ihre Anhänger werden daher umso motivierter auftreten und im Vorfeld des Spiels (Anpfiff: 21 Uhr im Waldstadion) vermutlich die ein oder andere Lokalität aufsuchen, um sich einzustimmen für die Unterstützung, die sie ihrem Team am Abend geben wollen.

Anthony Thornley, Chef des „Fox and Hound Pub“ im Bahnhofsviertel, blickt dem Fan-Ansturm – die Stadt rechnet mit rund 6000 mitgereisten Briten – gelassen entgegen: Eine allzu übertriebene Security-Präsenz könne sich manchmal auch kontraproduktiv auswirken und die Fans provozieren. Viel sinnvoller sei es, sagt Thornley, für diesen besonderen Abend genügend Personal einzusetzen, um keine Staus an der Theke und somit Unzufriedenheit aufkommen zu lassen. „Natürlich haben West-Ham-Fans nicht gerade den allerbesten Ruf, ich denke aber, es wird ein schöner Tag.“

„Es wird wohl richtig voll werden“

Schließlich sei es auch bei vorangegangenen Spielen gegen englische Teams wie beispielsweise 2018 gegen Chelsea immer relativ ruhig geblieben. Allerdings trübten bereits am Dienstag Meldungen von gezielten Angriffen Eintracht-naher Gruppierungen auf West-Ham-Fans die allgemein positive Stimmungslage.

Nichtsdestotrotz bleiben die Angestellten des „O’reilly’s Irish Pub“ direkt am Hauptbahnhof optimistisch: Die Polizei zeige schon seit Mittwoch Präsenz. Davon abgesehen würden keine besonderen Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. „In den letzten Tagen haben Dutzende englische Fangruppen Tische reserviert. Es wird wohl richtig voll werden“, sagt ein Angestellter.

Den gleichen Pragmatismus zeigt man auch im „Birmingham Pub“ an der Konstablerwache: „Das ist hier so ein enger Laden. Und bei den ganzen Reservierungen, da bringt auch extra Security nichts. Falls irgendetwas passiert, rufen wir die Polizei und die ist in unter zwei Minuten da“, sagt der Barkeeper. Einzig den Getränkevorrat habe man enorm aufgestockt.

In Sachsenhausen sieht es etwas anders aus: Der Kellner Rydis vom „Anglo Irish Pub“ geht davon aus, dass eher Frankfurter Fans die Gegend rund um die Kleine Rittergasse aufsuchen werden: „Ich schätze mal, die englischen Fans werden sich vor allem im Bahnhofsviertel aufhalten.“

Maja Vetmic, Barkeeperin im „Harmonie Pub“, erwartet ebenfalls nur wenige englische Anhänger. Die Vorfreude schmälert das derweil überhaupt nicht. „Wir werden bereits tagsüber eine Party vor dem Pub starten – mit einem bunten Mix unterschiedlicher Fans.“