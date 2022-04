Eintracht gegen Barcelona : Vorfreude auf das Spiel des Jahres

Das geschäftige Treiben im Stadtwald kündet von einem Großereignis. Getränkelieferanten, Caterer und Laster, die allerlei technisches Equipment transportierten, steuerten am Mittwoch im Frankfurter Süden bevorzugt ein Ziel an: die Arena im Deutsche Bank Park. An diesem Donnerstag wird dort eine Fußballpartie über die Bühne gehen, bei der vorab einige Superlative bemüht wurden, um ihre sportliche und wirtschaftliche Dimension einzuordnen. Für Peter Fischer, den Präsidenten der Eintracht, handelt es sich schlichtweg um ein „Jahrhundertspiel“, wenn der Frankfurter Außenseiter im Viertelfinale der Europa League mit dem FC Barcelona daheim auf einen Favoriten trifft, der, was Reputation und Strahlkraft anbelangt, mit zum Größten gehört, was der Weltsport gegenwärtig zu bieten hat.

48.500 Zuschauer können im ausverkauften Stadion live dabei sein, um zu sehen, wie es die Elf von Trainer Oliver Glasner anstellen will, um aus der Rolle des Davids heraus dem spanischen Goliath so Paroli zu bieten, dass das Rückspiel an Gründonnerstag alle Möglichkeiten bietet, weiterzukommen.