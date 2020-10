Frankfurt steuert nach : Die Eintracht muss ohne Zuschauer spielen

Eintracht Frankfurt muss wie alle Profivereine aus Frankfurt vorerst auf Zuschauer verzichten. Das ist die prominenteste Folge der neuen Corona-Regeln, die Oberbürgermeister Peter Feldmann am Donnerstag vorgestellt hat. Demnach dürfen zu sämtlichen Profisportveranstaltungen der Stadt vorerst keine Zuschauer. Die Regelung betrifft also auch die weiteren Klubs wie die den Basketball-Bundesligaklub Skyliners Frankfurt oder den Eishockeyverein Lions.

„Das tut mir sehr leid für die Klubs. Die Hygienekonzepte sind super, aber bei solchen Inzidenzen ist der generelle Weg, dass keine Veranstaltungen im Profibereich mehr mit Zuschauern stattfinden können“, sagte Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Die Grünen).

Die Maßnahme war erwartbar, da grundsätzlich gilt, dass ab einem Inzidenzwert von 35 Bundesligaspiele keine Zuschauer zu Sportveranstaltungen zugelassen sind. Frankfurt wies am Donnerstag einen Wert von 70,9 auf. Zumindest für das nächste Heimspiel gegen Werder Bremen am 31. Oktober gilt der Zuschauerausschluss nun für die Eintracht, da die Regelungen der Stadt bis zu jenem Datum gelten.

Vorerst bis 31. Oktober

Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) verkündete zudem, was allgemein erwartet worden war: Eine Verlängerung der Corona-Beschränkungen. „Die Maßnahmen gelten bis zum 31. Oktober. Sie sind ausgewogen, weil sie das öffentliche Leben nicht lahmlegen.“

In der vergangenen Woche hatte Frankfurt von Freitag an vorerst bis zu diesem Sonntag Verordnungen erlassen, die unter anderem eine Sperrstunde ab 23 Uhr bis 6 Uhr morgens, Alkoholverbot auf vielen öffentlichen Plätzen sowie eine Maskenpflicht in Einkaufszentren oder auch belebten Einkaufsstraßen vorsehen. Von dieser Maskenpflicht sind nur Radfahrer ausgeschlossen, wie Antoni Walczok vom Gesundheitsamt klarstellte. Walczok betonte, dass das Gesundheitsamt weitere Stellen besetzen wolle, um handlungsfähig zu bleiben. In diesen Tagen müssten zudem die Bundeswehrsoldaten geschult werden, damit sie aushelfen könnten.

Im Sport beispielsweise bei den Hallenbädern blieb die Stadt indes ihrem Weg treu, Einschränkungen zu vermeiden.

Trotz der strengeren Corona-Maßnahmen war es in der Stadt Frankfurt in den vergangenen Tagen nicht gelungen, die Zahl der Neuinfektionen deutlich zu verringern. Mit 70,9 bestätigten neuen Corona-Fällen je 100.000 Einwohner ist die Stadt nicht mehr weit von der fünften und somit höchsten Stufe des Präventions- und Eskalationskonzepts des Landes Hessen entfernt. Diese liegt bei einem Wert von 75. Wird dieser Wert überschritten, übernimmt beispielsweise der Planungsstab des Landes Hessen die Steuerung der medizinischen Lage.

Alkoholverbot nachjustiert

Nun bleibt das Alkoholverbot auf den Plätzen, zudem ist nun auch der Ausschank auf den Wochenmärkten verboten. Frankfurt passt zudem seine Regelungen den Beschlüssen auf Bundesebene an, was den Verkauf von Alkohol während der Sperrstunden angeht.

„Wir wollen Leben schützen. Sachstand heute haben wir es auch noch in der Hand“, sagte Oberbürgermeister Peter Feldmann. Die Stadt wolle erreichen, dass Schulen, Kitas, Bars und Restaurants weiter geöffnet bleiben. Er habe Verständnis für die Bar-Besitzer, die sich um ihre Existenz sorgen. Aber er werbe um das Verständnis und appelliere an den Durchhaltewillen der Menschen. „Wir wissen alle, dass Corona Pläne durcheinander wirft und Träume platzen lässt. „Das Virus nervt. Es drängt sich in unser Leben, und wir würden es gerne verdrängen. Aber das geht nicht.“

Großveranstaltungen werden vorerst auf 100 Teilnehmer beschränkt und es bedarf dabei immer eines Hygienekonzepts. Private Feiern im öffentlichen Raum werden auf zehn Personen begrenzt. An Schulen werde eine Maskenpflicht angeordnet im Unterricht für die ersten 14 Tage nach Ferienende am Montag.

„Korrekturen müssen möglich sein“

Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Die Grünen) appellierte an die Gemeinschaft. „Wenn wir die Trendwende im Infektionsgeschehen schaffen wollen, müssen wir die Bürger mitnehmen und es ihnen erklären“, sagte er. „Mit all dem, was wir beschließen, greifen wir in das Leben ganz massiv ein.“ Genau darum sei es so wichtig, die Menschen von der Sinnhaftigkeit der Maßnahmen zu überzeugen. „Korrekturen von Maßnahmen müssen möglich sein, um das bestmögliche zu erreichen. Es fällt mir keinen Zacken aus der Krone, wenn ich mich korrigiere oder wenn die Stadt sich korrigiert“, sagte er.

Er wehrte sich damit gegen Vorwürfe, die Stadt habe in der vergangenen Woche unüberlegt und widersprüchlich gehandelt. „Das Virus Corona ist der Spielverderber, nicht wir“, sagte Majer weiter.

Zum Gastrogipfel mit Wirten der Stadt sagte er: „Die Fragestellung, ob eine Sperrstunde um 23 Uhr angemessen ist, mutet nach der Pressekonferenz von Merkel gestern fast antiquiert an. Dazu gibt es keine Diskussion mehr. So leid es uns tut. Wir können in Frankfurt nicht anders diskutieren als in Stuttgart.“