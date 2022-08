Teure Fußballfeier : Der Europa-Erfolg der Eintracht schlägt auf den Frankfurter Haushalt

Ab in die Stadt im Cabrio: Am Frankfurter Flughafen startete der Autokorso der Eintracht-Spieler. Bild: Wonge Bergmann

Von der Begeisterung haben sich Millionen Fernsehzuschauer überzeugen können. Aber im Fußball liegt die Wahrheit auf dem Platz, in diesem Fall auf dem Römerberg und dem benachbarten Paulsplatz sowie dem Mainkai. Und dort habe die Feier des Europa-League-Siegs von Eintracht Frankfurt im Mai gut 1,3 Millionen Euro gekostet, berichtet der Hessische Rundfunk. Bei derartigen Großveranstaltungen ist das Organisationstalent der Tourismus + Con­gress GmbH Frankfurt (TCF) gefragt. Die Summe komme hin, bestätigt Geschäftsführer Thomas Feda, auch wenn noch einige Rechnungen fehlten. Es sei auch richtig, dass eine Videoleinwand beschädigt worden sei. Hier lasse sich noch kein Betrag nennen, falls nicht ohnehin die Versicherung aufkomme.

Mit den 1,3 Millionen Euro müssten nicht nur die Ausgaben für 600 private Sicherheitsleute gedeckt werden. Zahlreiche Bauzäune hätten auf- und wieder abgebaut werden müssen, die gesamte Logistik, der Sanitätsdienst und auch die anschließende Reinigung und Müllbeseitigung hätten zu Buche geschlagen, so Feda. Die Feier nach dem Gewinn des DFB-Pokals fiel 2018 mit 500.000 Euro noch deutlich günstiger aus. Aber das eine hängt nach seinen Worten mit dem anderen zusammen.

„Wir haben damals viel gelernt“, sagt Feda und hebt hervor, dass die 70.000 Menschen, die 2018 auf dem Römerberg und Umgebung standen, nur halb so viele gewesen seien wie diesmal. „Wir haben ein aufwendiges Sicherheitskonzept für bis zu 200.000 Menschen erstellen lassen.“ Schließlich könne man sich nicht nur auf eine Minimalvariante einstellen. Und nachdem schon 50.000 Frankfurter nach Sevilla mitgereist seien, habe man einen großen Ansturm erwartet. So seien Videowände am Roßmarkt und auf dem Rathenauplatz aufgestellt worden, um notfalls Besuchermassen dorthin zu lenken. „2018 hatten wir drei Videowände, diesmal waren es acht.“

Die Entwicklung zeigt, dass Eintracht Frankfurt an Popularität gewonnen hat – was auch den Touristiker freut. „Die Bilder vom Mai und die stundenlangen Live-Übertragungen sind als Werbung für die Stadt unbezahlbar“, sagt Feda. „Wir werden heute noch überall darauf angesprochen.“ Anders als eine Stadt wie Hamburg sei Frankfurt als Marke nicht „emotional aufgeladen.“ Das habe der Eintracht-Erfolg geändert.

Die Verein übernimmt etwa 300.000 Euro der Kosten des Europa-League-Fests, für den Rest ist das Hauptamt zuständig, das wie die TCF in die Zuständigkeit von Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) fällt. Eine Million Euro hat auch die Stadt Frankfurt nicht einfach übrig, und so sucht man jetzt in allen Ressorts nach Geld, das in diesem Jahr nicht mehr ausgegeben wird.

Woher die Summe im Detail genommen werde, sei noch unklar, heißt es dazu im Finanzdezernat. Womöglich gibt es in München einen Haushaltsposten für die jährliche Meisterfeier des FC Bayern. In Frankfurt hingegen fällt ein Erfolg der Eintracht auf europäischer Bühne haushaltstechnisch unter die Rubrik „außerplanmäßige Ausgabe“.