Skandal in Sevilla : Kein Wasser für die Fans

Während des Europapokalspiels der Eintracht gegen Glasgow kam es in Sevilla zu einem handfesten Skandal und zu teils dramatischen Szenen: Denn schon vor dem Spiel gab es in der Kurve, in der die Eintrachtfans standen, keinerlei Getränke mehr. Die Betreiber der Kioske hatten schon vor dem Anpfiff die Läden herunter gelassen: ausverkauft. In der Halbzeit hatten einige Helfer noch ein paar Flaschen Wasser organisiert. Doch das reichte bei weitem nicht aus, um die mehr als 10.000 Fans im immer noch etwa 30 Grad heißen Stadionkessel zu versorgen.

Daniel Schleidt Koordinator der Wirtschaftsredaktion in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge



Da viele Zuschauer bereits zwei Stunden vor Spielbeginn im Stadion waren, blieben Tausende Anhänger zwischen fünf und sechs Stunden lang ohne Wasser – und das nach einem Tag, an dem die Sonne gebrannt hatte und die Temperaturen auf mehr als 35 Grad hoch geschossen waren.

Schwächeanfälle in den Blöcken

Von Seiten der Eintracht gab es am Donnerstag keinen offiziellen Kommentar, sondern nur den Hinweis, dazu mit dem internationalen Fußballverband UEFA als Veranstalter Kontakt aufgenommen zu haben.

Mehr zum Thema 1/

Während des Spiels kam es deshalb in den Blöcken zu Schwächeanfällen unter Fans, die ob das Wassermangels teils völlig entkräftet und dehydriert waren. Viele bedienten sich in der Not am stark chlorierten Leitungswasser; zudem kühlten sich die Fans mit Wasser von außen, um durch zu halten. Doch selbst diese Reaktion wurde teilweise verhindert: Zwischenzeitlich wurde in den Toiletten das Leitungswasser offenbar abgestellt.

Von der UEFA hieß es bislang auf Anfrage der F.A.Z. lediglich, man werde sich im Rahmen der regelmäßigen Nachbesprechung von Spielen mit dem lokalen Organisationskomitee, dem Stadion, den Anbietern von Speisen und Getränken sowie der Polizei in Verbindung setzen. Zu den Gründen und Folgen der Situation gab die Uefa kein Statement ab.

Fan-Experte Michael Gabriel war als Zuschauer beim Europa-League-Triumph und kritisierte die Versorgung der Fans mit Getränken vehement. „Die Leute mussten auf die Toilette, um Wasser zu bekommen. Das war ein Desaster und aus meiner Sicht absolut unverantwortlich“, sagte der Leiter der bundesweiten Koordinationsstelle Fanprojekte (KOS) der Deutschen Presse-Agentur. Er war privat bei dem Endspiel.

Gabriel bestätigte die Klagen der Frankfurter Zuschauer. Es habe schon vor dem Anpfiff nicht genügend Wasser gegeben, ebenso wenig habe man Ansprechpartner gefunden. Die Polizei sei da auch nicht hilfreich gewesen. „Die Situation war aus gesundheitlicher Sicht und aus Sicherheitsaspekten hochgefährlich“, sagte er. „Umso beeindruckender, dass die Fans sehr verantwortungsbewusst darauf reagiert haben.“