Volle Einkaufsstraßen : Von wegen Lockdown

Dicht an dicht stehen die Leute, die am Stand mit den Freiland-Gänsen warten. Zu dicht, findet der Mann im blauen Anorak. „Einen Meter zurück“, blafft er den Pelzmützenträger an, der hinter ihm in der Schlange steht. Der schaut verdutzt, und man kann es ihm nicht verdenken. Denn allzeit den korrekten Pandemie-Abstand einzuhalten ist schwer auf dem Bornheimer Wochenmarkt. Dafür ist es einfach zu voll an diesem Mittwoch, dem ersten Tag des sogenannten zweiten Corona-Lockdowns.

Am Stand der Bäckerei „Zeit für Brot“ zeigt sich ein Kunde erstaunt, dass der Markt trotz verschärfter Hygieneregeln stattfinden kann. „Brot braucht man zum Leben“, erklärt der Verkäufer. Die Kunden könnten sich auch am Samstag und am Mittwoch, dem Tag vor Heiligabend, auf dem Markt rund um das Uhrtürmchen eindecken. Allerdings sei es ratsam, rechtzeitig zu bestellen, wenn man für Mittwoch noch größere Einkäufe plant. Brot ist lebensnotwendig, das ist kaum zu bestreiten. Aber gilt das auch für die gerade erblühenden Amaryllis in „Spitzenqualität“, die am Stand gegenüber angeboten werden? Oder für die Kissen und Hausschuhe aus Schurwolle, die Duftöle und Lakritzbonbons ein paar Meter weiter?