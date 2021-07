Einkaufen an der frischen Luft : Das Jahr der Wochenmärkte

Die Zeit war lang, die Kinder laut, Geschäfte und Restaurants hatten geschlossen. Und wenn der Teufel in der Not keine Fliegen fressen will, geht er eben auf den Wochenmarkt. So kam es, dass viele Menschen in der Pandemie die Wochenmärkte neu für sich entdeckten. „Die Kunden hatten mehr Zeit, sich Gedanken zu machen, und mehr Geld, das sie ausgeben konnten“, berichtet Gerlinde Michels-Brendel. Sie ist Verkäuferin beim Käsestand Happel auf dem Wochenmarkt an der Bockenheimer Warte. Wer einmal länger an solch einem Käseauto stand und dort Käse kaufte, weiß, dass dieses Erlebnis einer zünftigen Shoppingtour kaum nachsteht. Man kann hier viel ausgeben und genauso viel bekommen.

Auch nebenan, beim Fischhandel Linz, hat man die neuen Kunden bemerkt. „Es waren vor allem die klassischen Restaurantgänger, die jetzt zu uns gekommen sind“, sagt eine der beiden Verkäuferinnen. Viele hätten vorher nicht so oft selbst gekocht. Daher gaben die beiden Verkäuferinnen neben der Ware auch noch den ein oder anderen Zubereitungstipp.