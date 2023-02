Mit Hilfe von Turkish Airlines, großen Lagerräumen und vielen Helfern soll es bald losgehen: Die türkische Community in Rhein-Main will im Erdbebengebiet helfen und nutzt, was vor der Haustür liegt – den Flughafen.

Das verheerende Erdbeben im Grenzgebiet zwischen der Türkei und Syrien berührt viele Menschen in der Rhein-Main-Region in besonderem Maße – weil dort Angehörige oder Bekannte von ihnen leben. „Meine Schwester und mein Neffe leben im Erdbebengebiet, sie konnten sich retten, sind aber jetzt obdachlos“, berichtet Haci Hacioglu. Alle zwei bis drei Stunden bekommt er von dort ein Lebenszeichen, eine kurze Textnachricht, dann sind die Menschen dort wieder unerreichbar für ihn. Sein Neffe könne das Handy im Auto aufladen, das ist die einzige Verbindungsmöglichkeit. Im Ort Pazarcik, in der Provinz Kahramanmaras, haben die Beben weder Menschen noch Gebäude verschont. „Sie haben dort Unterstände im Freien, sogar auf dem Friedhof, errichtet und campen dort“, berichtet Hacioglu über seine Heimatstadt.

Eine Gruppe von Geschäftsleuten aus dem Gebiet, die in der Rhein-Main-Region leben und arbeiten, sammelt Spenden ein. Sie wollen in wenigen Tagen ins Erdbebengebiet reisen und dann kaufen, was gerade am dringendsten benötigt wird. So tatkräftig wie sie handeln viele Menschen, die das Leid in ihrem Herkunftsland kaum ertragen.

Zwei Lastwagen in wenigen Stunden gefüllt

Einige private Hilfstransporte sind schon losgefahren, nachdem über die sozialen Medien zu Spendenaktionen aufgerufen worden war. Aber nicht alles ist brauchbar, was schnell in eine Tüte gepackt und etwa in der Spedition von Sedat Tuygar in Fechenheim abgegeben wird. Der Unternehmer berichtet, dass manche Spenden aussortiert werden müssen, weil nur Neuware über die Grenze in die Türkei geliefert werden dürfe. Doch auch mit dieser Einschränkung konnten zwei Lastwagen der Spedition in wenigen Stunden gefüllt werden, so groß ist die Anteilnahme der Menschen, die von der Hilfsaktion erfahren haben. Dutzende Helfer packen Kartons, der Spediteur und sein Bruder wollen die Lastwagen selbst in die Region lenken. Ob sie reibungslos durchkommen werden, ist fraglich: Schon jetzt gebe es Hinweise aus dem Erdbebengebiet, dass zahlreiche unkoordinierte Hilfstransporte im Stau steckenblieben und so Zufahrtswege auch für Ersthelfer blockierten, berichtet ein Helfer.

Am Dienstagabend sind etwa 70 türkische Vereine und Unternehmen mit dem Generalkonsul zusammengetroffen, um die Hilfe aus der Region zu koordinieren, berichtet Atila Karabörklü, Landesvorsitzender der Türkischen Gemeinde Hessen. „Die Fragen sind immer die gleichen: Wo können wir helfen? Was sollen wir spenden?“ Im Augenblick sei die Lage noch so unübersichtlich, dass eine Geldspende am hilfreichsten sei. Die Türkische Gemeinde möchte dafür ein eigenes Spendenkonto einrichten.

Vielerorts hätten die Helfer die vom Erdbeben verwüsteten Städte und Dörfer noch gar nicht erreicht, es seien noch längst nicht alle Verschütteten geborgen. Deren Rettung habe immer noch höchste Priorität. Karabörklü rechnet noch mit weitaus mehr Opfern unter den Trümmern als den bisher bestätigten 11.000, denn in dem Gebiet leben 13 Millionen Menschen: „Das ist eine Jahrhundertkatastrophe.“

Zusammen mit Turkish Airlines will die Community eine Luftbrücke aufbauen. Einen großen Lagerraum hat man schon von Infraserv in Griesheim in Aussicht gestellt bekommen, berichtet der Landtagsabgeordnete Turgut Yüksel (SPD). Was in den zerstörten Provinzen am meisten gebraucht wird, meldet der türkische Katastrophenschutz AFAD an die Helfer. Grundsätzlich gilt, dass nur Neuware geliefert werden soll, keine gebrauchte Kleidung oder geöffnete Packungen. Sonst gibt es am Zoll Probleme. Viele der gutwilligen und eilfertigen Helfer wüssten gar nicht, was dann an der Grenze auf sie zukomme, wenn sie ihre Laster mit womöglich unsortierten Waren in Säcken erreichten, sagt Karabörklü.

Fraport: Schnelle Unterstützung gefragt

In der Firma Em-Parts in Offenbach kennt man die Vorgaben aus der Türkei und verpackt nur Originalware in Lastwagen. In vielen Betrieben im Rhein-Main-Gebiet arbeiten türkischstämmige Menschen, alle wollen helfen. Der Flughafenbetreiber Fraport spendet mit dem türkischen Unternehmen TAV Airports Holding eine Million Euro an die Erdbebenopfer in der Türkei. Beide Unternehmen arbeiten auf dem türkischen Markt eng im Betreiberkonsortium des Flughafens Antalya zusammen. Die Joint-Venture-Partner spenden jeweils 500.000 Euro. „Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen“, sagt Fraport-Vorstandschef Stefan Schulte. „Jetzt ist schnelle Unterstützung gefragt, die wir gemeinsam mit unserem Partner TAV Airports Holding in die Wege geleitet haben.“ Zusätzlich ruft Fraport ihre Beschäftigten zu Spenden für die Erdbebenopfer auf. Über die Hilfsorganisation „Luftfahrt ohne Grenzen“ können demnach Beschäftigte Geld spenden. Fraport wird diese Summe dann im Anschluss verdoppeln, wie es weiter in einer Mitteilung heißt.

„Viele unserer Beschäftigten haben türkische Wurzeln oder Familie im Land. Uns allen geht das Schicksal der Menschen nach dieser Naturkatastrophe nahe“, sagt der Betriebsratsvorsitzende Hakan Bölükmese. „Es ist uns ein großes Anliegen, ein Zeichen aus der Belegschaft in die betroffenen Regionen zu senden. Deshalb ruft auch der Betriebsrat die Beschäftigten zu Spenden auf.“

Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau und die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW) unterstützen die von schweren Erdbeben betroffenen Menschen in der Grenzregion zwischen Syrien und der Türkei mit 50.000 Euro. Mit dem Geld sollen Gemeinden der Rum-Orthodoxen Kirche von Antiochia, einer Partnerkirche der EKKW, unterstützt werden sowie Hilfsmaßnahmen der Diakonie.