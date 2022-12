Arzt und Fan : Ein Sammlerleben für Eintracht Frankfurt

Aktualisiert am

Der Frankfurter Arzt Othmar Hermann besitzt eine Riesensammlung an Eintracht-Devotionalien. Und weiß als wandelndes Lexikon fast alles über den Verein. Besuch bei einem Besessenen.

Othmar Hermann sitzt in seinem Sessel, freut sich des Lebens und hat die Schätze in den beiden Wohnräumen im Blick – die Bücher über die Eintracht im Besonderen und den Fußball im Allgemeinen hinter sich, drumherum und überall die Mappen mit Stadionheften, die Plaketten, die Bembel, die Skatspiele, die Autogrammkarten, die Anstecknadeln, das Originaltrikot von Rechtsaußen Richard Kress, rund 1800 Eintrittskarten, unzählige Fotos, in der Vitrine auch die circa 30 Teddybären mit Eintracht-Schal oder aufgenähtem Vereinslogo.

Und da reden wir jetzt noch nicht von den übrigen 320 Teddys oben im Haus, die er jenseits seiner Fußballbegeisterung angesammelt hat, und auch nicht von den 600 Leitz-Ordnern mit Spielberichten im Keller. Richtig gelesen: 600 Ordner, die seit 1945 beinahe lückenlos dokumentieren, mit welcher Aufstellung die Eintracht wann mit welchem Ergebnis gespielt hat. Der ganze normale Wahnsinn eben.