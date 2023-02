Flüchtlinge in der Paulskirche : Ukrainer sagen Danke an Frankfurt

Rund 250.000 Kriegsflüchtlinge sind in der Stadt Frankfurt angekommen, seitdem die russische Armee ihr Heimatland überfallen hat. In der Paulskirche danken sie für die Unterstützung – auf berührende Weise.

Kinder aus der Ukraine, die mit ihren Familien nach Frankfurt geflüchtet sind, singen in der Paulskirche am 24. Februar 2023. Bild: Stadt Frankfurt am Main/ Salome Roessler

Als der ukrainische Kinderchor die letzten Töne eines Friedensliedes gesungen hat, nimmt eines der Kleinen das Mikrofon in die Hand: „Ich heiße Diana, ich komme aus Odessa. Danke Frankfurt“, sagt sie mit erstaunlich fester Stimme vor all den Honoratioren und Gästen, die aus Solidarität mit der Ukraine am Freitagabend in die Frankfurter Paulskirche gekommen sind. Nacheinander nennen die Kinder ihre Namen und aus welcher Heimatstadt sie vor russischen Raketen geflohen sind. Es ist nur einer von vielen berührenden Momenten, die die Besucher an diesem Abend geschenkt bekommen.

An diesem Abend dankt die ukrainische Gemeinschaft der Stadtgesellschaft für ihre Solidarität und ihre Gastfreundschaft, und die Stadt Frankfurt zeigt ihre ungebrochene Unterstützung für die mehr als 10.000 Kriegsflüchtlinge, die sich hier in Sicherheit bringen konnten. Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg (Die Grünen) fasste es so zusammen: „Wir feiern die Menschlichkeit“. Ihre Parteifreundin, die Sozialdezernentin Elke Voitl, betonte den großen Integrationswillen der Menschen: 93 Prozent der beim Jobcenter gemeldeten erwachsenen Ukrainer besuchten bereits einen Integrationskurs, der auch die Eingliederung in den Arbeitsmarkt maßgeblich vorzubereiten hilft.

Der Abend diente auch dem Rückblick auf Meilensteine, die nach der Ankunft der Geflüchteten in Frankfurt erreicht wurden: Die Arbeit von Hunderten von freiwilligen Helferinnen und Helfern in 18 Organisationen, die sich maßgeblich um die Geflüchteten gekümmert haben und noch kümmern.

Der unermüdliche Einsatz der Bahnhofsmission, um bis heute mehr als 250.000 Ukrainer in Frankfurt willkommen zu heißen. Und die unkomplizierte und damit vorbildliche Zusammenarbeit von vier Dezernaten, um im „Stadtraumfrankfurt“ die schnelle Registrierung der Ukrainer effizient abzuwickeln. Der Aufbau des Ukrainian Coordination Center im gleichen Haus durch Ehrenamtliche, geführt von Viktoriia von Rosen, die so ihren Landsleuten in vielen Bereichen Beratung und Hilfe bis heute anbieten kann.

„Wahrheit ist eine der genauesten Waffenarten“

In Tagen wie diesen, wenn überall von Krieg gesprochen wird, hob die Kulturmanagerin Jewhenija Lopata in ihrer Rede die Bedeutung von Literatur hervor. Sie sorge dafür, dass Erfahrungen in das kollektive Gedächtnis übergehen und so bewahrt werden können. „Die Wahrheit ist eine der genauesten Waffenarten“, sagte sie. Putin wolle nichts weniger, als die ukrainische Kultur, die Identität der Menschen auszulöschen. Sie nehme daher dankbar in der deutschen Gesellschaft eine Anstrengung wahr, „zu verstehen, wer wir sind“.

Wie dieses Verständnis vertieft werden könne, dafür hatte der ukrainische Generalkonsul Vadym Kostiuk ein treffendes Bild. Er, der Diplomat, sprach davon, dass nun alle Kriegsflüchtlinge als eine Million ukrainische Diplomaten in Deutschland im Einsatz seien. „Wenn alle ihre Geschichte weitererzählen, erreichen wir hier jedes Haus und jedes Herz“.

Im Namen seiner Landsleute danke er für die ungebrochene Solidarität, für die Gastfreundschaft und für die Leopardpanzer. Mit Blick auf die Mahnwache, die Ukrainer seit einem Jahr gegenüber dem russischen Konsulat im Oeder Weg aufrecht erhalten, regte er eine Umbenennung an: „Dieser Teil der Straße könnte in diesem Teil Butscha- oder Mariupol-Straße“ heißen und nennt dabei zwei Orte, an denen russische Streitkräfte Gräueltaten verübt haben sollen.

Sein Appell an die Zuhörer, quittiert mit langem Applaus, ist eindeutig: „Ich möchte Sie bitten: Glauben Sie an uns. Wir werden siegen.“ Und schließt mit den Worten: „Ich heiße Vadym, ich komme aus Kamjanez-Podilsky. Danke Frankfurt, Danke Deutschland.“