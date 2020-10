Ein besonderer Pilot wird 100 : Süße Grüße vom „Candy Bomber“

Nicht jeder ist zum Helden geboren. Gail Halvorsen schon. Der frühere Air-Force-Pilot, der als „Candy Bomber“ der Berliner Luftbrücke vor mehr als sieben Jahrzehnten zum Medienstar wurde, wird dieser Rolle gerecht wie kein Zweiter. Mit seinem breiten, gewinnenden Lächeln und einer Mischung aus Bescheidenheit und Stolz lässt der vor 100 Jahren, am 10.Oktober 1920, in Salt Lake City geborene Amerikaner den Rummel, den der Heldenstatus mit sich bringt, nicht einfach über sich ergehen, er lebt ihn mit charmanter Professionalität und authentischer Freude aus. Mag er inzwischen auch auf einen Gehstock angewiesen und zuletzt ein bisschen schmaler geworden sein – wenn es um den „Airlift“ geht, dann sprüht er vor Energie und berichtet so lebendig von seinen Flügen in die eingeschlossene Stadt, als wäre er gerade erst aus seiner klapprigen Propellermaschine gestiegen.

Peter Badenhop Blattmacher in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Wohl kaum ein Ereignis der Nachkriegsgeschichte hat sich Deutschen wie Amerikanern so ins kollektive Gedächtnis eingebrannt wie die große Rettungsaktion für das von den Sowjets abgeriegelte Berlin, die fast 2,5 Millionen Einwohnern zwischen Juni 1948 und Mai 1949 das Überleben und die Freiheit sicherte. Mit rund 280.000 Flügen brachte die amerikanische Air Force zusammen mit britischen, französischen, kanadischen und südafrikanischen Einheiten fast 2,3 Millionen Tonnen Nahrungsmittel, Brennstoff und Baumaterial in die Westsektoren der ehemaligen Reichshauptstadt – und das mit Maschinen, deren Kapazität aus heutiger Sicht geradezu lächerlich erscheint.