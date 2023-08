In den meisten deutschen Städten sind die Preise für Eigentumswohnungen auch im zweiten Quartal 2023 gesunken. Besonders stark ist der Rückgang in Frankfurt ausgefallen. Das geht aus Daten des „German Real Estate Index“ (GREIX) hervor, der sich auf die notariell beurkundeten Kaufpreise beruft. Demnach wurden für eine Eigentumswohnung in Frankfurt im zweiten Quartal rund 5480 Euro je Quadratmeter gezahlt, 20 Prozent weniger als vor einem Jahr. Betrachtet man das bisherige Allzeithoch im ersten Quartal 2022, als eine Eigentumswohnung im Schnitt 7109 Euro je Quadratmeter kostete, liegt der Preisrückgang sogar bei 23 Prozent. In die Berechnung, für die das Institut für Weltwirtschaft in Kiel mit Partnern verantwortlich ist, fließen nicht nur Neubauwohnungen ein, sondern auch gebrauchte Immobilien.

Gerade bei diesen sieht Frank Alexander, Makler in Bruchköbel und Sprecher der Region Mitte des Immobilienverbands Deutschland, besonders häufig Abschläge bei den Abschlüssen. Das liege an den Wertzuwächsen der vergangenen Jahre. Bei einer Immobilie, deren Wert sich innerhalb von zehn Jahren verdoppelt habe, könne man leichter den Preis um 15 Prozent nach unten korrigieren als bei mit hohen Kosten errichteten Neubauwohnungen. Bei denen blieben die Preise weitgehend stabil, so seine Beobachtung.

Versteckte Nachlässe

Allerdings gebe es zunehmend versteckte Nachlässe. So gebe es Projektentwickler, die für die Käufer Grunderwerbssteuer oder Notarkosten übernähmen. Andere gäben ohne Aufpreis eine Einbauküche dazu. Viele Projektentwickler müssten verkaufen, um ihre Darlehen bedienen zu können. Doch selbst in Großprojekten komme es derzeit nur zu wenigen Abschlüssen. Deshalb beziehen sich die ermittelten Durchschnittspreise nur auf wenige Objekte.

Die Nachfrage ist nach Einschätzung Alexanders nach wie vor gut, „aber gedämpfter als vor zwei Jahren“. Viele Interessenten könnten oder wollten sich die wegen der Zinserhöhung um bis zu 50 Prozent gestiegene monatliche Belastung für Zins und Tilgung nicht leisten. Sie bleiben in ihrer Mietwohnung. „Das lässt die Mieten weiter steigen“, so der Geschäftsführer von Hermann Immobilien. Andere potentielle Käufer warteten ab, was die politische Diskussion bringen wird – möglicherweise die von Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) in Aussicht gestellte Senkung der Grunderwerbssteuer für selbst genutztes Eigentum. Für Kapitalanleger wiederum gebe es angesichts gestiegener Zinsen mittlerweile attraktive Alternativen zum Immobilienerwerb.

Wegen dieser Aspekte und der gestiegenen Baukosten werden derzeit kaum neue Wohnungen gebaut. Mit verbesserten steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten will Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) den Markt beleben. „Damit können Investitionen ausgelöst werden“, meint Alexander. Für Thomas Reimann, den Präsidenten des hessischen Baugewerbeverbandes, gehen die Vorschläge jedoch nicht weit genug. „Das Übel wird nicht an der Wurzel gepackt“, sagt er. Ohne eine Senkung der Baukosten würden keine bezahlbaren Wohnungen entstehen.