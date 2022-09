Kriegstoten-Denkmal beschmiert : Rote Farbe gegen das Gedenken

Der Text ist eindeutig. „Vandalismus gegen das Nazi-Gedenken“ steht über dem auf einer Internetseite veröffentlichten Bekennerschreiben einer anonymen Gruppe von „Antifaschist*innen“. Sie habe in der Nacht zum 12. August das Kriegstoten-Denkmal auf dem Frankfurter Hauptfriedhof „besucht und dekoriert“. Mit roter Farbe haben die Eindringlinge aus dem Schriftzug „Den Opfern“ über dem Eingang „Den Tätern“ gemacht. Der Text im Inneren der Rotunde wurde beschmiert, und über dem „Liegenden Krieger“ steht auf der noch nicht wieder gestrichenen Wand: „Kein Denkmal der SS!!!“

Das Grünflächenamt hat Anzeige erstattet. Der Beginn der Reinigung verzögerte sich, weil der Auftrag erst ausgeschrieben werden musste und sich dann noch herausstellte, dass das Reinigungswasser die Amphibien im Becken der Rotunde gefährdete. Inzwischen sind die Steine gesäubert, Nacharbeiten an den Wänden folgen in der nächsten Woche. Wie die Täter auf den Friedhof gekommen sind, kann das Amt nicht sagen. Zwar habe es schon einmal Schmierereien an der Straßenseite der Friedhofsmauern gegeben, ein Vorfall in diesem Ausmaß sei aber bisher nicht bekannt.

Volksbund beschimpft

Die Täter greifen in dem Schreiben vor allem den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge an und nennen ihn einen „Fascho-Verein“, der „scheußlich-offensichtlichen Kriegsrevisionismus“ betreibe. Das Ehrenmal verschleiere den Unterschied zwischen Tätern und Opfern, weil dort „nachweislich auch SS-ler und Kriegsverbrecher“ lägen.

Der Volksbund äußert sich bestürzt zu dem Farbanschlag: Als humanitäre Organisation kümmere er sich nicht nur im Auftrag der Bundesregierung um die Erfassung und Pflege von Gräbern deutscher Kriegstoter im Ausland, sondern organisiere auch seit 70 Jahren Jugend- und Bildungsarbeit sowie den Austausch junger Menschen und vermittle Werte wie Menschenrechte, Demokratie und Frieden. Der Vorsitzende des Landesverbands Hessen im Volksbund Kriegsgräberfürsorge, der ehemalige Finanzminister und Landtagspräsident Karl Starzacher, macht den Tätern ein Gesprächsangebot. „Wir sind an einer echten Debatte interessiert, die auch kontrovers sein kann“, sagt der Sozialdemokrat. Gewalt, auch in Form von Sachbeschädigung, lehne der Landesverband hingegen strikt ab.

Dabei hat der Volksbund, anders als die Täter meinen, das Frankfurter Ehrenmal weder finanziert noch errichten lassen. „Es ist eine städtische Anlage“, sagt Götz Hartmann, der lieber die neutrale Bezeichnung Kriegstoten-Denkmal verwendet. Der Historiker betreut ein Forschungsprojekt, mit dem der Volksbund seit 1999 die Geschichte der hessischen Gräberstätten wissenschaftlich aufarbeitet – und dabei genau solchen Fragen nachgeht, wie sie vermeintlich die Täter der Sprühaktion angetrieben haben.

Allerdings verrät deren Tun vor allem Unkenntnis. Dass auf dem Gräberfeld neben der Rotunde unter den 400 dort bestatteten Militärangehörigen auch eine niedrige zweistellige Zahl von Mitgliedern der Waffen-SS ist, hat nicht zuletzt das Forschungsprojekt des Volksbunds belegt. Aber dort liegen auch Soldaten, die von der Wehrmachtsjustiz zum Tode verurteilt und in Preungesheim hingerichtet worden sind. Bei den Übrigen der 3000 Toten handelt es sich meist um Luftkriegsopfer. „Die Zahlen zeigen, dass vor allem die Zivilisten Opfer des Krieges sind“, sagt Hartmann. Auf einer Informationstafel hat der Volksbund charakteristische Einzelschicksale dargestellt.

Pionierleistung der Stadt Frankfurt

Die „Antifaschist*innen“ stören sich daran, dass Opfern der NS-Vernichtungsindustrie in Hadamar ein deutlich kleineres, unauffälliges Denkmal gewidmet sei – das Gräberfeld hinter der Skulptur „Hiob“ von Gerhard Marcks. Der Grund, warum die Steintafeln mehrere Namen tragen, hat nach den Worten des Historikers mit einer Täuschung der Nazis zu tun. Sie schickten den Angehörigen der Ermordeten Urnen, in denen sich vermischte Asche befand, nicht jedoch die des jeweiligen „Euthanasie“-Opfers. In den Fünfzigerjahren sei es eine Pionierleistung der Stadt Frankfurt gewesen, außer der Pflege auch das dauerhafte Ruherecht für diese Opfer anzubieten. Das habe das Gräbergesetz erst 1965 vorgesehen.

Die Rotunde ist 1928 nach langen Diskussionen in der Stadtverordnetenversammlung errichtet worden, um an die Toten des Ersten Weltkriegs zu erinnern. Hartmann hat viele solcher Denkmäler gesehen, er sagt, die von Paul Seiler geschaffene Figur des Liegenden Kriegers, ein ausgemergelter, nackter Körper, den nur der Helm als Soldat ausweist, stehe im Gegensatz zu vielen eher heroisch gestalteten Figuren. „Die Frankfurter Figur hat etwas dezidiert Nichtmartialisches.“ Denn sie dient dem mahnenden Gedenken.