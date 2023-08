Aktualisiert am

Zwölf Jahre lang hat Egon Loy nur ein einziges Trikot getragen. Der ehemalige Eintracht-Torwart spielte selbst im Europapokalfinale 1960 gegen Real Madrid im schwarz eingefärbten, ehemaligen Militärshirt, das schon unzählige Male geflickt war. „Und das hängt jetzt hier irgendwo im Museum“, sagt der 92 Jahre alte Loy am Donnerstagabend vor etwa 70 Fans im Stadionmuseum. Die Bundesliga wird 60 Jahre alt, kurz vor Start der neuen Saison schwelgt er gemeinsam mit seinem Freund und früheren Mannschaftskollegen Helmut Kraus und dem ehemaligen Sportjournalisten der Frankfurter Rundschau, Dieter Hochgesand, in Erinnerungen.

Trikots konnte Loy während seiner Zeit bei der Eintracht von 1954 bis 1967 also nicht verschenken oder tauschen, wie es heute üblich ist. Das wäre auch finanziell nicht möglich gewesen, erklärt Loy in Richtung der Fans, die sich in Trikots oder Jubiläumsshirts der Eintracht gekleidet haben und auf mehrere Sitzreihen und Tische aufgeteilt Brezeln und Getränke genießen. Denn zu Beginn seiner Karriere war das Einkommen durch den Fußball nur ein „nettes Zubrot“, sagt Loy. Die meisten Fußballer aus den 16 Bundesliga-Teams hatten noch weitere Jobs, obwohl sie schon zu den besser bezahlten Spielern zählten.