Überraschungsauftritt : Ed Sheeran beim Frankfurter Oktoberfest

Vom Konzert am Samstag in Frankfurt hatte Ed Sheeran offenbar noch nicht genug. Anschließend trat der Sänger ohne Vorankündigung noch beim in direkter Nachbarschaft zum Frankfurter Stadion gelegenen Oktoberfest auf.

Ein Weltstar auf vergleichbar kleiner Bühne: Mit einem Überraschungsauftritt beim Frankfurter Oktoberfest hat Popstar Ed Scheeran („Bad Habits“) für Begeisterung gesorgt. In Lederhose und mit einem Bierkrug in der Hand stand der 31-jährige Brite auf der Bühne, sang seine Ballade „Perfect“ und den Backstreet-Boys-Hit „Everybody“. Er hatte zuvor vor ausverkaufter Arena im in direkter Nachbarschaft gelegenen Stadion von Eintracht Frankfurt ein begeisterndes Konzert gegeben.

Der Auftritt im Festzelt ist auch zu sehen in Videos, die die Veranstalter Kai Mann, Dennis und Patrick Hausmann am Sonntagmorgen auf Instagram veröffentlichten. Sie posieren auch auf einem selbst versendeten Bild mit dem Weltstar.

Am Sonntagabend war in Frankfurt das letzte von drei Konzerten des Sängers in der Stadt geplant. Ein weiterer Überraschungs-Gig ist indes dann nicht möglich: Das Oktoberfest pausiert nach einem Familien-Frühschoppen am Sonntagmorgen am Abend.