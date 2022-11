Vorgetäuschte Verkaufsangebote : Ebay-Betrüger aus Frankfurt verhaftet

Aktualisiert am

Wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs in zahlreichen Fällen sitzen seit Anfang November drei junge Männer aus Frankfurt im Alter von 19 bis 20 Jahren in Untersuchungshaft. Wie die Staatsanwaltschaft Würzburg und das Polizeipräsidium Unterfranken am Dienstag mitteilten, soll das Trio mit vorgetäuschten Verkäufen auf der Plattform Ebay-Kleinanzeigen eine Gesamtsumme von mehr als 900.000 Euro erbeutet haben. Dieser Betrag ergebe sich aus knapp 2000 Zahlungseingängen auf mehr als einhundert Kontoverbindungen, die von den mutmaßlichen Betrügern verwendet worden waren.

Konkret hätten die drei Beschuldigten über einen Account in der Plattform Snapchat eine neunköpfige Gruppe gegen Bezahlung angeworben, die für sie die Bankkonten eröffnet und die Zugangsdaten „ohne Kenntnis der tatsächlichen Verwendung“ an sie weitergegeben hätten. Gegen diese Gruppe wird bereits seit Ende 2020 wegen des Verdachts der Geldwäsche ermittelt.

Über mutmaßlich gehackte Nutzerkonten Dritter hätte das Trio dann teure Waren wie Playstations oder Grafikkarten bei Ebay-Kleinanzeigen inseriert und diese dann, ohne tatsächliche Lieferabsicht, verkauft. Die Waren seien bei den Betrugsopfern aus ganz Deutschland jedoch nie angekommen.

Nach den Ergebnissen der Ermittler sollen die Tatverdächtigen über Whatsapp mit den Kaufinteressenten verhandelt haben. Um die Angebote besonders seriös erscheinen zu lassen, sollen sie „in einer Vielzahl von Fällen Bilder von Ausweisdokumenten anderer Betrugsopfer versandt haben“ die im Rahmen früherer Kaufabwicklungen über Whatsapp erlangt worden waren.

Das Geld sollen die Verdächtigen für „Fernreisen, zum Kauf von Markenkleidung, bei der Anmietung von Nobelkarossen und generell für einen luxuriösen Lebensstil“ verwendet haben, wie die Behörden weiter mitteilten.

Die Polizei Unterfranken und die Staatsanwaltschaft Würzburg raten in diesem Zusammenhang, Verhandlungsgespräche nur über Ebay-Kleinanzeigen selbst zu führen und dabei niemals sensible Dokumente oder Daten weiterzugeben. Außerdem solle man nie Bankkonten für andere eröffnen. Wer glaubt, Opfer eines Betrugs oder Identitätsdiebstahls geworden zu sein, soll sich demnach umgehend an die örtliche Polizeidienststelle wenden.