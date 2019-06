FAZ Plus Artikel E-Scooter-Verleih : „Wir wollen Chaos in Frankfurt vermeiden“

Sie sind als Citymanager des E-Scooter-Verleihers Tier Mobility zuständig für Frankfurt. Warum glauben Sie, dass sich elektrische Tretroller durchsetzen?

Viele Menschen fahren deswegen Auto, weil sie der Öffentliche Nahverkehr nicht direkt bis vor die Haus- oder Bürotür bringt. Mit E-Scootern von Tier lässt sich die berühmte erste und letzte Meile bequem flexibel zurücklegen, dazu noch abgasfrei und umweltfreundlich.

Warum braucht Frankfurt elektrisch betriebene Tretroller?

In Frankfurt haben wir genau die Kombination, die Scooter so attraktiv macht: Die Stadt ist dicht besiedelt, und es gibt zu viele Autos. Stau und Parkplatzsuche gehören zum Alltag. Genau da sind Scooter Teil der Problemlösung. Denn wer es mit der Verkehrswende ernst meint, muss emissionsfreien Fahrzeugen Vorfahrt gewähren. In den letzten fünfzig bis sechzig Jahren war die Städteplanung viel zu sehr auf das Auto fixiert. In skandinavischen Ländern und in den Niederlanden hat dieses Umdenken bereits begonnen, jetzt müssen wir nachziehen.