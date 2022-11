Aktualisiert am

Durchsuchung am Frankfurter Landgericht

Richter unter Verdacht : Durchsuchung am Frankfurter Landgericht

Ermittler haben am Landgericht Frankfurt die Diensträume eines Richters untersucht. Er soll einem Anwalt geheime Informationen weitergegeben haben. Brisant: Gegen den Anwalt wird selbst ermittelt - in einem Großverfahren wegen Rauschgifthandels.

Ein Richter einer Strafkammer am Frankfurter Landgericht ist nun selbst in den Fokus von Ermittlungen geraten. Nach Informationen der F.A.Z. wurden seine Diensträume am Landgericht durchsucht.

Katharina Iskandar Verantwortliche Redakteurin für das Ressort „Rhein-Main“ der Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt mitteilte, wird ihm Verletzung von Privatgeheimnissen und Rechtsbeugung vorgeworfen. Er soll einen Anwalt widerrechtlich mit Informationen aus einem Ermittlungsverfahren versorgt haben. Brisant ist, dass gegen den betreffenden Anwalt selbst ermittelt wird. Die Durchsuchung hat das Landgericht inzwischen bestätigt.

Der Anwalt ist nach Informationen der F.A.Z. einer von zwei Beschuldigten, bei dem vor mehreren Wochen schon die Kanzlei und Privaträume durchsucht worden waren. Er steht gemeinsam mit einem anderen Anwalt unter Verdacht, sich in größerem Umfang im Drogenhandel betätigt zu haben.

Anwalt in Untersuchungshaft

Sein Kollege sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Der Anwalt, der mutmaßlich von den Informationen des Richters profitierte, praktiziert aktuell jedoch weiter und soll demzufolge auch Zugang zu Akten seines eigenen Ermittlungsverfahrens haben.

Vor drei Wochen hatte die Staatsanwaltschaft Hanau auf Anfrage der F.A.Z. bestätigt, dass sie „aufgrund einer Zuweisung der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt seit Ende Dezember 2021 beziehungsweise Mitte März 2022 zwei Ermittlungsverfahren führt“, die sich „unter anderem gegen in Frankfurt ansässige Rechtsanwälte“ richteten und „unter anderem den Verdacht des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz betreffen“.

Mehr zum Thema 1/

Ausgangspunkt der Ermittlungen sei die Auswertung der Krypto-Netzwerke Sky ECC und ANOM gewesen. Offenbar hatten die Anwälte über verschlüsselte Mobiltelefone kommuniziert.

Laut Staatsanwaltschaft fanden die Durchsuchungen bei den Anwälten in Frankfurt und im Vogelsbergkreis statt. Insgesamt handelte es sich um sieben Objekte. Es wurden zahlreiche elektronische Speichermedien sichergestellt.