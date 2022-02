Aktualisiert am

Verkehr in Großstädten : Bessere Luft auch ohne Umweltspur

In Düsseldorf hat sich eine Idee zur Emissionsminderung nicht bewährt. Nun probiert die Stadt Neues im Straßenverkehr aus.

Auf Schienen in die City: Die Düsseldorfer Rheinbahn soll für Pendler attraktiver werden. Bild: Edgar Schoepal

Die Umweltspur war nicht der Weisheit letzter Schluss. Das haben auch die Grünen in Düsseldorf akzeptiert und gemeinsam mit dem Koalitionspartner CDU die drei umstrittenen Sonderstreifen in der Stadt wieder abgeschafft. Es war eines der zentralen Wahlkampfversprechen des jetzigen Oberbürgermeisters Stephan Keller (CDU), dass die Maßnahme gestrichen wird, mit der die Luftqualität in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt auf Drängen der Nichtregierungsorganisation Umwelthilfe verbessert werden sollte. Das Ergebnis waren lange Staus sowie unzufriedene Einwohner und Pendler – eine deutliche Verbesserung der Messwerte hingegen konnte nicht festgestellt werden.

Damit der Luftreinhalteplan aber trotz des Endes der Umweltspuren im März 2021 eingehalten wird, gilt auf einer der früheren Umweltspuren seitdem Tempo 30, außerdem sind die Ampeln auf eine „umweltsensitive“ Signalschaltung umgestellt worden, die sich an den Messwerten für Stickstoffoxide orientieren. Das bedeutet: Bei schlechter Luft können weniger Autos durchfahren. Wo vorher die Umweltspuren für den öffentlichen Nahverkehr, Taxis und elektrisch betriebene Fahrzeuge reserviert waren, sollen nun vermehrt Radler auf eigenen Streifen freie Fahrt haben.