Duell mit Barcelona : Das waren die bisherigen Jahrhundertspiele der Eintracht

Das Jahrhundertspiel: Am 18. Mai 1960 stand die Eintracht als erste deutsche Mannschaft im Finale des Landesmeisterpokals und spielte vor der gigantischen Kulisse von 135.000 Zuschauern in Glasgow als reine Amateurmannschaft gegen die Weltstars von Real Madrid, unter anderem mit den legendären Alfredo di Stefano und Ferenc Puskas. In einer bis heute unvergessenen Partie unterlag die Eintracht 3:7. Auf dem Foto fängt Real-Torhüter Dominguez einen Flankenball der Eintracht ab. Bild: Picture Alliance

Im Leben eines Eintrachtfans gibt es eher Hausmannskost als Sterne-Menüs. Die meisten Spiele sind grauer Alltag, zum Beispiel solche wie das 0:0 gegen Greuther Fürth am vergangenen Samstag. Doch vielleicht sind es gerade diese Erfahrungen und die gewöhnlich langen Durststrecken zwischen besonderen Momenten, die die Eintracht besonders eng mit ihren Anhängern verbindet. Denn Eintrachtfan ist man nicht, um Titel zu sammeln, sondern gerade wegen jenes Aufs und Abs, in dem Demütigungen, Hohn und Spott ertragen werden müssen und gerade deshalb große Erfolge so besonders sind, dass die Erzählungen davon zu Mythen werden.

Daniel Schleidt Koordinator der Wirtschaftsredaktion in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge



Zum Beispiel jene Erinnerung an den 29. Mai 1999. Es war ein heißer Tag, als im alten Frankfurter Waldstadion von der Eintrachtbank kurz vor Schluss beim Stand von 4:1 gegen Kaiserslautern nervöse Rufe kamen, man brauche noch ein Tor zum Klassenerhalt in der Bundesliga. Die Schreie vernahm auch Angreifer Jan Aage Fjörtoft, „also habe ich noch eins gemacht“, erzählte er später. Es war das entscheidende zum Klassenverbleib, per Übersteiger. Fjörtoft wird noch heute, ebenso wie der inzwischen verstorbene da­malige Trainer Jörg Berger, in Frankfurt verehrt.

Große Momente der Historie

Dieser Heldenstatus wird allen Protagonisten zuteil, die an den großen Spielen der Eintracht in den vergangenen Jahrzehnten mitgewirkt haben. Das wurde zuletzt deutlich, als die Eintrachtfamilie um den verstorbenen Jürgen Grabowski trauerte, der seinen Klub zu Pokalsiegen führte und auch großen Anteil am größten Erfolg in der Klubgeschichte hatte: dem Sieg im Uefa-Pokal 1980. Aber auch, als Mijat Gacinovic im vergangenen Jahr die Eintracht Richtung Hoffenheim verließ, zeigten die Reaktionen der Fangemeinschaft, dass der Wechsel nicht nur einer von vielen im Geschäft Fußball war, sondern dass sich Gacinovic in Frankfurt mit seinem 70-Meter-Sprint zum 3:1 im Pokalfinale 2018 gegen Bayern München zur Legende gemacht hat, der immer mit diesem in der Dramaturgie einmaligen Sieg in Verbindung gebracht werden wird.

Die Beziehung Frankfurts zu seiner Eintracht war nicht immer leicht, dazu hat auch der früher als Diva verschrieene einstige Skandalklub beigetragen. Und doch zeigten die großen Momente der Historie, dass dieser Klub ein fester und identitätsstiftender Bestandteil dieser Stadt ist. Das war schon bei der Meisterschaft 1959 so, die die lange währende Rivalität zu Kickers Offenbach prägte; oder auch 1960, als ausgerechnet die Eintracht als erste deutsche Mannschaft überhaupt im Finale des Pokals der Landesmeister stand, gegen die Königlichen von Real Madrid.





Mehr zum Thema 1/

Wenn heute auf die Partie gegen den FC Barcelona geblickt wird, denken viele an das 3:7 gegen Madrid vor mehr als ei­nem halben Jahrhundert zurück, es gilt in Frankfurt als „Jahrhundertspiel“. Ob die Duelle gegen die Katalanen ähnlich lange in Erinnerung bleiben werden, wird vom Verlauf und vom Ergebnis abhängen. Und doch deuten schon der Name und die schiere Größe der Marke FC Barcelona darauf hin, dass die Entwicklung der Eintracht in den vergangenen Jahren besondere Momente wie Spiele gegen Barcelona häufiger möglich machen wird. Und künftig mehr sportliche Sterne-Menüs anstatt bloße Hausmannkost im Waldstadion serviert werden könnten.