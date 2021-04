Drogenkonsum und Haftbefehl : Die tiefen Narben der Vergangenheit

Plötzlich lag da dieses offizielle Schreiben im Briefkasten: „Amtsgericht München – Ladung zum Strafantritt“. Es war ein Mittwochmorgen im Februar, als Christopher den Zettel aus dem Umschlag fummelte und las, was ihm bevorstand. „Ich bin erst mal in einen theatralischen Zustand verfallen, als ich realisiert habe, dass ich endgültig in den Knast muss,“ sagt Christopher, „da steht dein Leben still, es geht nicht weiter.“

Eine Woche sollte der Fünfundzwanzigjährige Zeit haben, um sich zum Haftantritt in einer beliebigen Justizvollzugsanstalt zu melden. Nur noch sieben Tage Freiheit.