Drogenhilfe in Frankfurt : „Unsere Hilfe kommt im Bahnhofsviertel nicht an“

Druckraum der Integrativen Drogenhilfe in der Niddastraße in Frankfurt Bild: Lucas Bäuml

Frau Becker, seit Monaten wird wieder viel über das Bahnhofsviertel geredet. Sie sind jeden Tag dort. Wie ist die Lage?

Was wir erleben ist, dass die Menschen in einem sehr desolaten Zustand sich zu allen Tages- und Nachtzeiten auf der Straße aufhalten. Sie schlafen zum Teil nachts auf der Fahrbahn ein. Von unseren Mitarbeitern werden sie dann dazu bewegt, sich wenigstens auf den Gehweg zu legen. Mehr können unsere Mitarbeiter oft nicht tun. Das ist das eigentliche Problem im Bahnhofsviertel: Unsere Hilfe kommt nicht an. Auf dieses Problem sollten wir uns konzentrieren.

Seit dem Sommer hat sich nichts getan?

Aus unserer Sicht hat sich die Situation vielleicht sogar noch verschärft. In der Diskussion geht es immer darum, wie das Viertel sauberer wird, wie vermeintliche Konflikte entschärft werden können oder wie die Suchtkranken diszipliniert oder gar vertrieben werden können. Nun wurden auch noch mal die Aufenthaltsmöglichkeiten im Bahnhofsviertel reduziert. Die Konsequenz ist, dass unsere Klienten sich auf der Straße aufhalten müssen. Das Nacht­café hat jetzt zum Beispiel früh morgens am Wochenende geschlossen – die Rahmenbedingungen sind also noch etwas schlechter geworden.

Wie können sich die Bedingungen denn noch verschlechtern?

Angesichts des Elends auf der Straße, ist das eine zutreffende Frage. Aber die Bedingungen verschlechtern sich im Grund permanent. Wir haben nach wie vor die Situation, dass die gesundheitliche Versorgung unserer Klienten nicht ausreichend ist, oft werden sie in Krankenhäusern einfach nicht aufgenommen. Ihr Aufenthaltsstatus ist häufig ungeklärt. Ihnen bleibt nur, im Bahnhofsviertel zu bleiben, um irgendwie zu versuchen zu überleben. Sie bekommen nur Überlebenshilfe. Das sind alles Rahmenbedingungen, die dringend verändert werden müssten. Erst dann ist es möglich, bedarfsgerechte Hilfe anzubieten.

Wo liegt die größte Versorgungslücke?

Bei der medizinischen Versorgung. Zwar hat die Stadt bereits Angebote wie niedrigschwellige Substitution auch für nicht leistungsberechtigte Menschen und die Humanitäre Sprechstunde als Notfallversorgung auf den Weg gebracht. Aber es geht um mehr: Viele Klienten im Bahnhofsviertel brauchen eine echte medizinische Behandlung von Begleiterkrankungen. Viele brauchen auch eine psychiatrische Versorgung. Suchtkranke haben keine Hausärzte. In Kliniken werden sie gemäß dem Grundsatz „ambulant vor stationär“ möglichst schnell wieder entlassen, zumal Krankenhäuser das herausfordernde Verhalten unserer Klientel nicht gut handeln. Wir erleben in unseren Einrichtungen, dass Menschen uns im OP-Hemdchen vor die Tür gefahren werden. Für suchtkranke Menschen, die einen pflegerischen Bedarf haben, gibt es in Frankfurt keine Möglichkeiten. Suchtkranke werden in der pflegerischen Regelversorgung einfach nicht aufgenommen. Im Eastside haben wir zum Beispiel Klienten im Rollstuhl – aber keinen Aufzug. Und als Notschlafstelle haben wir auch kein pflegerisches Personal. Sie sind trotzdem hier, denn es gibt nichts anderes – und nach uns kommt nur die Straße.

Die Szene ballt sich vor allem im Bahnhofsviertel. Warum konzentrieren sich dort auch die Hilfseinrichtungen?