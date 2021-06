Dreikönigskirche in Frankfurt : Geheimnis in der Kirchturmspitze

3,2 Millionen Euro steckt die Stadt Frankfurt in die Sanierung des Turms der Dreikönigskirche. Dabei wurden in der Turmkugel Kassetten mit alten Dokumenten gefunden – und eine 140 Jahre alte Flüssigkeit.

Der Bolzen fehlt. Morgens um 9 Uhr kann der Autokran noch nicht aufgerichtet werden. Der Ausleger schwebt wie eine sehr lange gelbe Luftschlange niedrig über der Oppenheimer Straße in Sachsenhausen. Dann bringt ein Mitarbeiter endlich den kleinen Metallstift mit dem Auto vorbei, und das 91 Meter hohe Ungetüm wird aufgerichtet und in Position gebracht. Jetzt kann es losgehen: Mithilfe des riesigen Autokrans soll das Turmkreuz von der 75 Meter hohen Spitze der Dreikönigskirche nach unten gebracht werden.

Es ist fast windstill, der Himmel klar, die Bedingungen sind ideal. Doch es zieht sich. Das Turmkreuz kann nämlich nicht einfach an einem Stück zu Boden schweben. Weil der Ausleger des Krans in dieser Höhe höchstens eine Tonne heben darf, musste das gusseiserne Turmkreuz in seine Einzelteile zerlegt werden. Die Nieten, Klammern und Verbindungen wurden entfernt. Und so schweben zunächst nur die Seitenarme und die Verzierungen Stück für Stück hinab auf den Boden. Der Kran setzt sie auf einer Holzplatte ab. Wer die erstaunlich klein wirkenden, aber höllisch schweren Teile anzuheben versucht, der versteht, dass die Beteiligten kein Risiko eingehen wollen – von den Mitarbeitern des Amts für Bau und Immobilien über die Kranfahrer des Unternehmens Eisele, die Architekten der Planungsgruppe Darmstadt und die Restauratoren der Werkstatt für Denkmalpflege Mühlhausen. Sie alle und einige neugierige Passanten stehen auf dem Gehweg und recken die Hälse.

Auch Kirchendezernent Uwe Becker (CDU) schaut kurz vorbei: „Eine Kirche ist nie fertig“, sagt er – und meint, dass die 3,2 Millionen Euro, die die Stadt in die Sanierung des Turms der Dreikönigskirche steckt, gut investiert seien. „Das ist ein Bekenntnis zu unserer Kulturgeschichte.“ Dass man das Kreuz zunächst in seine Einzelteile zerlegt und sozusagen dem Heiland die Arme kürzen muss, sei ein unvermeidbarer Kompromiss. „Jesus wird Nachsehen mit uns haben“, hofft Becker. Von der Operation wird man später ohnehin nichts mehr sehen. Denn die Einzelteile werden von den Restauratoren vom Rost befreit, beschichtet und dann in vier bis sechs Wochen wieder auf den Kirchturm gehoben und zusammengesetzt. „Wir wollen vor den Herbststürmen fertig sein“, sagt der leitende Architekt Udo Raabe.

Eine Zeitkapsel öffnen

Unterdessen greifen die Arbeiter auf der Turmspitze zu schwerem Gerät. Der Kaiserstiel – also der lange Stiel des Kreuzes – muss kurz über der Turmkugel abgetrennt und ausgehoben werden. Man hört das Kreischen der Trennschleifer. Die Minuten verstreichen. Dann endlich schwebt um Viertel nach elf auch der Kaiserstiel hinab. Beim Absetzen auf die Palette wackelt er kurz und kippt zur Seite. Aber dann liegt der schwere, mehr als zwei Meter lange Eisenstiel auf der Erde.

Jetzt fehlen nur noch die beiden Hälften der großen Turmkugel. Vor ein paar Tagen schon wurde die Kugel, die einen Durchmesser von 1,30 Meter hat, vorsichtig auf der Turmspitze geöffnet. Raabe hat davon ein Foto gemacht: Unter vielen Spinnweben fand man zwei Kassetten, die historische Dokumente aus dem Jahr 1880 enthalten, als die Kirche fertiggestellt wurde. Ähnlich wie bei den Zeitkapseln einer Grundsteinlegung war es früher auch üblich, in den Turmkugeln Erinnerungsstücke zu verwahren. Was die 140Jahre alten Kassetten genau enthalten, weiß man erst, wenn sie geöffnet werden.

Die Bauforscherin Ulrike Schubert hat in den Aufzeichnungen eines Stadtchronisten erste Hinweise gefunden. Demnach wurden ein Verzeichnis des Magistrats und der Stadtverordneten von 1880 sowie Pläne der alten und der neuen Kirche verstaut. Der Chronist hat die feierliche Schließung der Turmkugel am 23. Oktober 1880 genau dokumentiert: „Hierauf erfolgte die Verlöthung der Kapsel, während die Kapelle der freiwilligen Feuerwehr einen Choral intonirte.“ Außer drei historischen Münzen fand sich in der Turmkugel auch noch ein gläserner Flakon mit einer gelblichen Flüssigkeit. Auch dessen Inhalt muss noch bestimmt werden. Die Historiker und Architekten tippen auf Mainwasser – oder Apfelwein.