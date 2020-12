Aktualisiert am

Obdachlose in Frankfurt

Obdachlose in Frankfurt :

Obdachlose in Frankfurt : Draußen vor der Tür

Da muss man doch helfen können: Kann man auch, nur über das „Wie“ gehen die Meinungen auseinander. Bild: Bernd Kammerer

Für Obdachlose sind die kalten Wintermonate mitunter gefährlich. Eigentlich gibt es viele Hilfsangebote für sie, doch nicht immer kommen sie an. Warum das so ist – und was besorgte Menschen machen können.