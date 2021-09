Esken trifft Wissler : Wähler, hört die Signale!

Ein Vorwurf, den man in letzter Zeit recht häufig las oder hörte, bei Gesprächen, in den sozialen Netzwerken, auch in Zeitungsartikeln, lautet: Saskia Esken versteckt sich. Die SPD-Vorsitzende scheue die Wahlkampfbühnen und Talkshows, um bürgerliche Parteianhänger nicht zu verprellen. Mit ihrer Zurückhaltung verfolge Esken dabei ein ganz konkretes Ziel: Sie will den Erfolg von Olaf Scholz, der gerade auf einer Popularitätswelle schwimmt, von der seine Kontrahenten nur noch träumen können, nicht gefährden. Am Ende aber, so heißt es, werden diejenigen, die wegen Olaf Scholz die SPD wählen, mit Saskia Esken und Kevin Kühnert aufwachen. Und mit einem Linksbündnis, einer rot-grün-roten Koalition.

Alexander Jürgs Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Am Donnerstagabend, im Frankfurter Haus am Dom, trat die SPD-Chefin diesem Vorwurf, dass sie ihre Überzeugungen neuerdings unter Verschluss halten würde, nun entgegen. An ihrer Seite: Janine Wissler, die aus Frankfurt stammende Vorsitzende der Linken und Spitzenkandidatin ihrer Partei bei der Bundestagswahl, sowie Wolfgang Strengmann-Kuhn, grüner Sozialpolitiker und Parlamentarier im Bundestag. Eine rot-grün-rote Dämmerung also? Nicht ganz. Denn obwohl der Abend zeigen sollte, wie nah sich die Parteien in ihren Positionen sind, ein allzu überdeutliches Bekenntnis zum Linksbündnis brachte er nicht. Auch wenn sich das im Publikum wohl viele gewünscht hätten.