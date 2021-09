Aktualisiert am

Jahrmarkt in Corona-Zeiten

Jahrmarkt in Corona-Zeiten :

Jahrmarkt in Corona-Zeiten : Wenn Schausteller endlich wieder ein wenig Normalität erleben

Die Schausteller auf der Dippemess in Frankfurt sind euphorisch: Endlich dürfen wieder, trotz Pandemie, Volksfeste gefeiert werden. Doch ihre Existenzängste sind noch lange nicht verschwunden.

Eine echte Geisterbahn braucht es heute nicht mehr, längst reicht eine VR-Brille. Emin, zehn Jahre alt, und sein jüngerer Cousin probieren es aus. Sie werden in einen Sitz geschnallt, bekommen die Brillen übergestülpt, ein Ventilator bläst ihnen Luft ins Gesicht. Emins Vater hält schon mal das Smartphone bereit. Dann geht es los. Erst grinsen die Jungs, dann kreischen sie laut. „Tower of Island“ heißt das Programm, für das sie sich entschieden haben. Immer lauter werden ihre Rufe. Nach etwa fünf Minuten ist der Spaß vorbei.

Alexander Jürgs Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Aufgeregt erzählen sie, was sie in der virtuellen Realität erlebt haben. Von riesigen Türmen berichten sie, von geheimnisvollen Türen, von einstürzenden Treppen, Skeletten, Monstern und Zombies. „Richtig cool“ war das. Da sind sie sich einig. Und dass sie gleich weiterziehen wollen zum Autoscooter, zum Riesenrad und zum „Breakdancer“. Angereist sind sie aus Wetzlar. Emins Vater hatte die Plakate entdeckt, dass in Frankfurt wieder Dippemess, das große Volksfest mit den vielen Fahrgeschäften, gefeiert wird. Das wollten sie sich nicht entgehen lassen, da wollten sie unbedingt hin. Und sind nun glücklich. Supermegaglücklich.