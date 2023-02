Aktualisiert am

Auch ungeübte Kunden sollen den Umstieg auf Bus und Bahn meistern können. Die Frankfurter Verkehrsgesellschaft Traffiq bietet deswegen eine Schulung an. Es geht unter anderem um die neue RMV-App – und die elektrischen Anzeigetafeln.

Nach mehr als 45 Minuten Fußweg kommt Irmgard Herzog an der Hauptwache an. Mit der U-Bahn hätte sie aus Bornheim nur rund eine Viertelstunde gebraucht. Aber die 83 Jahre alte pensionierte Grundschullehrerin findet sich im Labyrinth aus S-, U- und Straßenbahnlinien in der Frankfurter Innenstadt noch nicht zurecht.

Vor fünf Jahren sei sie aus Aachen zu ihren Kindern an den Main gezogen, sagt sie. Weil sie kein Auto mehr fahre, könne sie jedoch kaum längere Strecken zurücklegen. Das will sie nun ändern, deshalb nimmt sie seit Mitte November mit anderen aus Frankfurt und der Umgebung an der Veranstaltungsreihe „Nahverkehr ganz leicht“ teil, die die Frankfurter Nahverkehrsgesellschaft Traffiq im vergangenen Jahr ins Leben gerufen hat.