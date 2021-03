Awo-Affäre in Frankfurt : Die Wende im Fall Feldmann

Am Montag, dem Tag nach dem Desaster für seine Partei, zeigte sich Peter Feldmann nachdenklich. „Die Vorgänge bei der Awo“ seien sicher nicht hilfreich gewesen, sie seien zu verurteilen. Und er könne verstehen, dass viele Sozialdemokraten jetzt enttäuscht seien, sagte er am Montag der F.A.Z. Am Freitag, zwei Tage vor der Kommunalwahl, hatte das noch ganz anders, kämpferisch geklungen: Das Ermittlungsverfahren gegen ihn kurz vor der Kommunalwahl bekanntzumachen sei der „offensichtliche Versuch“, diese zu beeinflussen. Über das für die SPD so schmerzliche Wochenende ist ihm, dem Politiker mit Instinkt, offenbar klar geworden, dass nicht das Datum von Presseverlautbarungen, sondern die Affäre um die Arbeiterwohlfahrt (Awo) selbst und seine weiterhin ungeklärte Rolle eine Ursache für die krachende Niederlage der Sozialdemokraten in Frankfurt gewesen war.

Helmut Schwan Ressortleiter des Regionalteils der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. F.A.Z.

Die Staatsanwaltschaft hat entspannt auf die heftige Kritik reagiert, die auch der Frankfurter SPD-Vorsitzende Mike Josef geäußert hatte. Das Verfahren sei schon am 24. Februar eingeleitet und die Beschuldigten seien darüber informiert worden, stellte eine Sprecherin auf Anfrage klar. Man habe nicht geplant, von sich aus die Öffentlichkeit zu unterrichten. Als jedoch am Freitag in einem Beitrag behauptet worden sei, gegen Feldmann werde weiterhin nicht ermittelt, habe man dies auf Nachfrage korrigiert.