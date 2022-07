Nächster Frankfurter OB : Die Suche nach einem Feldmann-Nachfolger hat begonnen

Seit Anfang der Woche ist die Wahrscheinlichkeit gestiegen, dass die Frankfurter im nächsten Jahr einen neuen Oberbürgermeister wählen können. Dazu kommt es, wenn Peter Feldmann (SPD), wie Anfang der Woche angekündigt, seine Amtszeit im Januar beendet. Warum erst zu jenem Zeitpunkt, will er an diesem Freitag nach seiner Rückkehr aus Vietnam persönlich erläutern.

Auf jeden Fall setzt die Hessische Gemeindeordnung eine Frist von vier Monaten, um im Fall des „unvorhergesehenen Freiwerdens“ einen Nachfolger für die Stelle zu wählen. Der erste Bewerber hat sich schon gemeldet: Peter Wirth alias „Bahnbabo“. Kaum war die persönliche Erklärung Feldmanns am Dienstag öffentlich, machte der bekannteste Straßenbahnfahrer Frankfurts Ernst. Dass er bei der nächsten Oberbürgermeisterwahl kandidieren will, hatte der Muskelmann schon 2019 angekündigt. Als unabhängiger Bewerber muss er 186 Unterstützer-Unterschriften sammeln – die bisher 399 „Gefällt mir“-Angaben auf Twitter gelten im Wahlamt nicht.

Die Frankfurter Grünen hingegen stehen bei der Suche nach einem geeigneten Kandidaten formal noch ganz am Anfang. Am vergangenen Wochenende hatte sich die Partei in einer Kreismitgliederversammlung darauf verständigt, nach den Sommerferien zunächst eine Findungskommission zu bilden. Offenbar drängt sich nach Auffassung der Grünen in Frankfurt keiner ihrer Politiker als Anwärter für den Posten des Rathauschefs auf. Dabei gibt es durchaus Personen, denen starkes Interesse an einer Bewerbung nachgesagt wird.

Die Grünen rechnen sich eine Chance aus

Hinter vorgehaltener Hand werden die Namen von Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg und Stadtverordnetenvorsteherin Hilime Arslaner genannt. Spitzenvertreter der Grünen hatten früh deutlich gemacht, dass sie, wenn möglich, gerne eine Kandidatin nominieren würden. Nun soll erstmals eine Findungskommission Namen interessierter Grünen-Politiker sammeln, allerdings erst von September an.

Es bestehe aktuell kein Handlungsbedarf, hatte es noch auf der Kreismitgliederversammlung geheißen. Dabei hat der Parteivorstand längst mit der Suche begonnen. „Wir stehen mit Menschen im Austausch“, teilte Parteisprecherin Julia Frank mit, und zwar „über die Stadtgrenze hinaus“. Mit anderen Worten: Die Frankfurter Partei sucht längst nicht mehr nur in den eigenen Reihen, sondern hat Kontakt zu Politikern aus der Landes- und Bundespolitik aufgenommen.

Wie zu hören ist, richtet sich der Blick vor allem auf Berlin. Und bleibt nicht nur bei Bundessprecher Omid Nouripour hängen, der das Amt des Bundesvorsitzenden erst im Februar übernommen hat. Der habe anderes zu tun, mutmaßt die Frankfurter Partei. Die Grünen wissen, dass sie, wenn sie den richtigen Kandidaten oder eben besser noch die richtige Kandidatin finden, erstmals die Chance haben, bei einer Oberbürgermeisterwahl in Frankfurt nicht nur in die Stichwahl zu gelangen, sondern das nächste Stadtoberhaupt zu stellen. Das ist jedenfalls ihr Anspruch. Nach vier Wahlen, aus denen sie in Frankfurt als stärkste Kraft hervorgegangen sind, sehen sie sich in der Rolle, nicht nur die Stadtregierung anzuführen, sondern auch den künftigen Oberbürgermeister zu stellen.

SPD möchte Nominierungsparteitag entscheiden lassen

Anders sieht es bei der Frankfurter SPD aus, wo sich gleich zwei Kandidaten aus den eigenen Reihen als geeignete Kandidaten abzeichnen: Parteichef und Planungsdezernent Mike Josef und Kulturdezernentin Ina Hartwig. „Ein Nominierungsparteitag wird entscheiden, wer unser Kandidat oder unsere Kandidatin ist“, teilte Fraktionschefin Ursula Busch mit und will damit sagen, dass es bei den Sozialdemokraten kein Gekungel und keine Vorabsprachen gebe. Von dieser Regelung hatte seinerzeit auch Peter Feldmann profitiert. Er hatte 2011 in einer Mitgliederbefragung überraschend den Sieg gegen Michael Paris davongetragen und noch überraschender im Jahr darauf die Oberbürgermeisterwahl gegen den CDU-Herausforderer und jetzigen Ministerpräsidenten Boris Rhein gewonnen.

Vor der Wahl hatte damals Rheins parteiinterner Konkurrent Uwe Becker seine Ambitionen zurückgestellt. Nun jedoch möchte Becker, im März zum zweiten Mal zum CDU-Parteivorsitzenden gewählt, Frankfurter Oberbürgermeister werden. Noch im Juli könnte der Parteivorstand den Fahrplan für die Nominierung festlegen. „Wenn bis dahin das Prozedere mit Feldmann geklärt ist“, schränkt Becker notgedrungen ein. Spannend dürfte sein, ob der Unternehmer und CDU-Schatzmeister Stefan Knoll an seiner Ankündigung vom April festhält, er wolle Oberbürgermeister werden.

Damit endet die Kandidatenriege nicht. Der FDP-Vorsitzende Thorsten Lieb will seiner Partei vorschlagen, mit einer eigenen Kandidatur in die Wahl zu gehen. Namen nennt er erwartungs­gemäß noch nicht. Auch der Name Jutta Ditfurth könnte auf dem Wahlzettel stehen. Weil sie nach eigenen Worten oft auf das Thema angesprochen wurde, hat die Fraktionsvorsitzende von Öko-Linx auf Twitter gefragt, ob sie kandidieren soll. Nach dem basisdemokratischen Votum der mehr als 900 Teilnehmer waren 71,6 Prozent dafür. „Das lässt mich nachdenken“, sagt Ditfurth. Zu einem Ergebnis sei sie aber noch nicht gekommen.