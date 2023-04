Im Stockholmer Schärengarten liegt die kleine Insel Viggsö, kaum einen Kilometer lang und nur mit dem Schiff zu erreichen. Auf diesem Eiland findet sich ein Holzhaus, in das sich zwei Männer zurückgezogen haben, um auf einem Klavier und auf einer akustischen Gitarre an der Formel für das perfekte Lied zu tüfteln und Ton- und Akkordfolgen zu schaffen, gegen die jeder Widerstand zwecklos sein soll. Und mit diesen unwiderstehlichen Melodien würden sie dann im Metronome-Studio in Stockholm aufkreuzen, um sie in Zusammenarbeit mit dem Tontechniker Michael B. Tretow mit einem Arrangement und einem Sound zu versehen, der selbst eine Produzenten-Legende wie Phil Spector staunend zurücklassen würde.

Solche Träumereien treiben seit jeher Komponisten an, werden aber nur selten Wirklichkeit. Auf die Songs der beiden Liederschmiede, die sie gemeinsam mit zwei Sängerinnen unter dem Namen Björn & Benny, Agnetha & Anni-Frid auf einem Album mit dem Titel „Ring Ring“ veröffentlichen, hat die Welt im Jahr 1973 jedenfalls (noch) nicht gewartet. Auch die Hörer in Schweden sind zurückhaltend, selbst wenn der Titelsong des Albums ein nationaler Hit ist und im selben Jahr Schwedens Beitrag zum Eurovision Song Contest sein könnte. Für den musikalischen Bombast reicht es beim nationalen Vorentscheid allerdings nur zum zweiten Platz.

Besondere Nähe zum Original

Doch die Musiker bleiben unbeirrt. Der Keyboarder Benny Andersson und der Gitarrist Björn Ulvaeus schreiben und produzieren einfach weiter, suchen nach eingängigen Melodien, die die Sängerinnen Agnetha Fältskog und Anni-Frid Lyngstad Fredriksson gemeinsam hinausjubilieren können. Ein Jahr später sind sie in Brighton als Schwedens Vertreter beim Eurovision Song Contest dabei, diesmal mit dem griffigeren, selbst für ein Kleinkind aussprechbaren Bandnamen Abba und einem Song mit dem Titel „Waterloo“, der für das Quartett freilich keine Niederlage, sondern den Auftakt zu einem Triumphzug sondergleichen bedeutet.

Unter den vielen Millionen Fernsehzuschauern beim Sieg von Abba sind vor 49 Jahren auch zwei damals neun Jahre alte Mädchen in Stockholm, Camilla Dahlin und Katja Nord. Ihnen gefällt das Lied „Waterloo“, doch von der bald weltweit grassierenden Abbamania werden sie lange nicht erfasst. „Wir haben andere Musik gehört“, sagen die beiden heute und ergänzen lachend: „Und auch keine Abba-Lieder gesungen“, was genau sie nämlich einige Jahre später zur Genüge tun sollten, sind die beiden doch mit der Tribute-Show „Abbamania“ selbst zu Berühmtheiten geworden, nicht zuletzt, weil sie und ihre Mitstreiter vom offiziellen Abba-Fanclub „als beste Abba seit Abba“ gelobt worden sind.

Für das von Nord und Dahlin 1996 unter den Namen „Waterloo“ gegründete und schließlich in „Abbamania“ umbenannte Projekt spricht seit jeher die besondere Nähe zum Original und seinen Originalen. Die Produktion arbeitet mit Kostümbildnern, die auch für Abba tätig gewesen sind, und sie setzt auf Gastmusiker, die auf den Abba-Alben mitspielten und mit dem legendären Quartett tourten. Der im Februar dieses Jahres gestorbene, auch als Jazzmusiker hochgeschätzte Saxophonist Ulf Andersson war viele Jahre eines dieser Originale, auf der aktuellen „Abbamania“-Tour ist es Janne Schaffer, der Studio-Gitarrist von Abba, der eigentlich immer zur Stelle war, wenn in einem Abba-Song eine Stromgitarre zu vernehmen ist. Auf Tour mit Abba ist Schaffer hingegen nie gegangen: „Ich war viel beschäftigt und seinerzeit stets mit eigenen Projekten unterwegs“, sagt der Saitenvirtuose, der in Schweden Legendenstatus hat.

Die neue „Abbamania“-Generation

Dafür beweist Schaffer, der in seiner Karriere schon mit so illustren Namen wie Johnny Nash, Bob Marley, Tina Turner, Lee Hazlewood, Nancy Sinatra und Jeff Beck arbeitete, nun bei „Abbamania“ sein Können, nicht zuletzt in einem Feature-Block, bei dem er auch zwei eigene Songs vorstellt, was durchaus als Verbeugung vor einem Mann verstanden werden darf, der als Sessionmusiker der ersten Stunde seinen Anteil an der Entstehung des später hundertmillionenfach verkauften Abba-Sounds hatte.

Für dessen stimmlich dem Original so nahe wie mögliche Umsetzung sorgen unter der musikalischen Leitung von Hauke Wendt nun übrigens nicht mehr Camilla Dahlin und Katja Nord. Beide sind mittlerweile Großmütter und haben sich, ähnlich wie ihre Vorbilder, von der Bühne zurückgezogen, auf die sie nun aber keine Hologramme, sondern einfach junge Kolleginnen schicken. Die Nordfriesin Maria Kristina Nissen schlüpft in die Rolle von Agnetha und die Österreicherin Kerstin Löcker in die von Anni-Frid, und gemeinsam wollen sie klingen wie Abba.

