Neue Mainzer Domorgel : Ein verborgener Riese, der schmettern und flüstern kann

Es könnte passieren, dass ein Tourist auf der Suche nach der neuen Riesenorgel im Mainzer Dom durch das Hauptportal ins Kirchenschiff tritt, flüchtig nach links und rechts schaut und sich dann ratlos fragt: Ja, wo ist sie denn? Auch wenn das Opus magnum noch nicht vollendet ist, steht eines schon fest: Dieses monumentale Instrument wird nicht durch ein monumentales Äußeres beeindrucken. Keine weit ausladenden, mehr als zehn Meter hohen und von vergoldeten Schnitzereien eingerahmten Pfeifenfronten wie etwa in Passau werden hier die Blicke auf sich ziehen. Zehn-Meter-Pfeifen gibt es in Mainz auch, aber sie sind aus Holz und um die Ecke gebaut, damit sie in den Gehäusen Platz finden. Und die Gehäuse muss man auch erst einmal entdecken. Die neue Mainzer Domorgel, die im Endausbau die zweitgrößte Deutschlands und eine der größten Kirchenorgeln der Welt werden soll, wird ein verborgener Riese sein.

Sascha Zoske Blattmacher in der Rhein-Main-Zeitung.

Der erste Schritt, um ihn in seinen Dimensionen zu erfassen, ist nach dem Eintritt in den Dom eine Drehung um die eigene Achse. Über der Marienkapelle neben dem Hauptportal hängt das im vergangenen September fertiggestellte Werk, mit dem die Erneuerung der Orgelanlage begonnen hat. Rund 3500 Pfeifen, verteilt auf 48 Register, sind in und hinter einem sogenannten Freipfeifenprospekt versammelt, einer Schauseite, die nicht von einem Gehäuse eingefasst wird. Die Füße der Pfeifen sind nicht konisch, wie man es gewohnt ist, sondern zylindrisch – ein Kunstgriff des Gestalters. Domorganist Daniel Beckmann spricht von einer „skulpturalen Anmutung“.