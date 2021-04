Frankfurter Immobilienmarkt : Wohntürme in der Krise

Die Nachfrage nach Hochhauswohnungen in Frankfurt scheint gesättigt. Neue Projekte wie der Porsche-Design-Tower und der Riverpark-Tower stehen in Frage. Liegt das nur an der Pandemie?

Als der „Grand Tower“ im Frankfurter Europaviertel vor einem Jahr fertig wurde, war das Echo gewaltig: eine spektakuläre, geradezu sinnliche Architektur, mit 180 Metern der höchste Wohnturm der Republik. Aber kaum einer wohnt dort: Viele Fenster sind abends dunkel. Und wer in den Immobilienportalen im Internet sucht, der gewinnt den Eindruck, dass der Grand Tower halbleer stehen muss. Viele Wohnungen wurden von internationalen Kapitalanlegern erworben, die nun offenbar nach Mietern suchen.

Rainer Schulze Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Mehr als zwanzig Wohnungen sind inseriert. „Luxuswohnungen zum günstigen Mietpreis“, heißt es in einem der Angebote, wobei jemand bei „günstig“ die Anführungszeichen vergessen haben muss, denn rund 25 Euro und, an der Spitze des Turms, sogar 40 Euro kostet der Quadratmeter. Vielleicht auch ein Grund, warum „your way to the top“, wie es in einem Inserat heißt, nur selten beschritten wird.