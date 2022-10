Flugzeugpräsentation : Lufthanseaten feiern ihren ersten Dreamliner

Die gute Nachricht für Lufthansa: Konzernchef Carsten Spohr konnte am Freitag in Frankfurt die erste Dreamliner genannte Boeing 787-9 der Flotte mit vielen unter dem Produktnamen Allegris vermarkteten Innovationen an den 294 Sitzen präsentieren. Die weniger gute Nachricht: Die größere Boeing 777-9 mit rund 400 Sitzplätzen wird die Lufthansa wohl nicht vor dem Jahr 2025 erhalten, wie Stand Deal, Chef der Verkehrsflugzeugsparte von Boeing, am Freitag sagte.

Lufthansa rechnete ursprünglich in diesem Jahr mit dem Großraumflugzeug, doch Verzögerungen in der Produktion vereitelten den Plan. Daher hatte Spohr Deal bei einer Kurzvisite der Boeing 777-9 in Frankfurt Ende vergangenen Jahres das Versprechen abgenommen, dass die erste Maschine im Jahr 2023 an die Lufthansa ausgeliefert werde.

Das wird zwar auch nicht klappen, aber die Produktion sei auf gutem Wege, versprach Deal. Verzögerungen bei Flugzeugauslieferungen wie auch Lieferengpässe bei Teilen, etwa bei neuen Sitzen, behindern das Geschäft der Lufthansa zwar zusätzlich – neben der Ukrainekrise und steigenden Energiekosten.

Dreamliner gilt als besonders sparsam und leise

Die Auslastung der Flugzeuge und die Buchungszahlen sind Spohr zufolge aber so gut, dass er dennoch sehr zuversichtlich in die Zukunft blicke. Im Sommer habe die Auslastung der Flugzeuge bei 86 Prozent gelegen und damit auf dem Niveau der Spitzenzeiten vor Beginn der Corona-Krise. Für das laufende Jahr rechnet Spohr mit einem operativen Gewinn. 2023 will Lufthansa wieder 87 Prozent der Vorkrisen-Kapazität anbieten, in diesem Jahr sind es 75 Prozent.

Die am Freitag präsentierte zweistrahlige Boeing 787-9 gilt mit einem Treibstoffverbrauch von 2,5 Litern je Passagier auf 100 Kilometern als besonders sparsam und leise. Sie hat eine Reichweite von 14.000 Kilometern. In den nächsten fünf Jahren wird die Lufthansa 31 weitere Flugzeuge dieses Typs erhalten.

An jedem einzelnen „Dreamliner“ hängen bei der Lufthansa Spohr zufolge rund 200 Arbeitsplätze. Das neue Flugzeug wird nun zuerst auf der Linie zwischen Frankfurt und München getestet, bevor es die Strecke zwischen Frankfurt und Toronto bedienen wird.