Kritik an Ausländerbehörde : „Wir wissen von einem Mann, der fünfzig mal nachgefragt hat“

Die Frankfurter Ausländerbehörde hat nicht nur ein Imageproblem, sie schiebt auch viele tausend unbeantwortete Anfragen vor sich her. Die zuständige Ordnungsdezernentin Annette Rinn (FDP) und die Leiterin des Ordnungsamts, Karin Müller, der die Ausländerbehörde unterstellt ist, scheuen deswegen aber weder Rampenlicht noch Fragerunde. Am Montagabend gaben sie stundenlang Mitgliedern und Gästen der Kommunalen Ausländervertretung, die zum großen Teil schon selbst Anliegen in der Behörde vortragen mussten, Auskunft darüber, was zeitnah verbessert werden kann.

Monika Ganster Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Der Einsatz einer neuen Software in der Ausländerbehörde mit dem vielversprechenden Namen „Paperless“ (Papierlos), den Rinn schon im März oder April in Aussicht stellte, soll die Arbeit im Amt erleichtern. Damit soll es zum einen möglich werden, alle für einen Antrag notwendigen Dokumente online hochzuladen, „denn wir können erst tätig werden, wenn alle Unterlagen beisammen sind“, sagte Müller. Und zum anderen soll in „Paperless“ ein Vorgang eindeutig gekennzeichnet werden, sodass jede weitere Mailnachfrage diesem zugeordnet werden kann und nicht in einem Haufen irrlichternder Anfragen begraben wird.

Damit, so hofft Rinn, werde sich die Zahl der Online-Anfragen auf die tatsächliche Zahl der Antragsteller reduzieren. Bislang sei nämlich nicht ausgemacht, wie viele Einzelschicksale sich tatsächlich hinter den 15 000 unbearbeiteten Mails stecken, die die Behörde noch im Dezember vor sich herschob. „Wir wissen von einem Mann, der fünfzig mal nachgefragt hat, wie es um sein Anliegen steht“, berichtete die Dezernentin. Dessen 50 Mails bezögen sich aber nur auf eine Akte, auf einen Fall. Derzeit müssten die Anfragen der Kunden einzeln analysiert und dann zusammengeführt werden.

Kein „Juchu, ich will in der Ausländerbehörde arbeiten“

Vor allem aber fehlen der Ausländerbehörde qualifizierte Mitarbeiter, die die zahlreichen offenen Stellen besetzen könnten, konstatierte Rinn. Als im März noch der Andrang tausender geflüchteten Ukrainer hinzukam, halfen dem Amt vorübergehend Land und Bund mit Personal aus, auch ein gesamter Ausbildungsjahrgang der Stadtverwaltung wurde für die Behörde abgestellt. Die zusätzlichen Helfer sind schon lange mit neuen Aufgaben betreut, die Lücke haben vorübergehend acht Zeitarbeitskräfte und Mitarbeiter aus anderen Abteilungen des Ordnungsamt geschlossen, sagte Müller. Für insgesamt acht Monate werden außerdem 14 Nachwuchskräfte eingesetzt werden können. Freie Stellen sollen als Dauerausschreibung veröffentlicht werden.

Aber Rinn stellte auch ernüchtert fest, dass die Berichterstattung über die Probleme des Amts nicht dazu beitrügen, „dass alle sagen, Juchhu, ich will in der Ausländerbehörde arbeiten“. Um auch den überlasteten Mitarbeitern gerecht zu werden, deren Motivation es zu erhalten gelte, seien außerdem Coachings und Supervisionen geplant, ergänzte Müller. Denn dass auch die Nerven der Sachbearbeiter angesichts der virtuellen Aktenberge und der ungeduldigen Antragsteller aufgerieben werden, sei unvermeidlich.

Die Kundenseite hat naturgemäß einen anderen Blick auf die Dinge. In der Kommunalen Ausländervertretung berichteten Antragsteller von unfreundlichem Security-Personal, von Einschüchterung und Erniedrigung ist die Rede, von Stress, Wut und Frustration. Rinn und Müller stellten all diese Gefühle und Erlebnisse nicht in Abrede, sie könnten ohne konkrete Situationsbeschreibung aber auch keinen Mitarbeiter zur Verantwortung ziehen. Doch auf die Frage, wo sich denn ein Kunde beschweren könne, blieben beide eine Antwort schuldig. Ein Beschwerdemanagement ist derzeit in der Ausländerbehörde nicht vorgesehen.

Zusammenarbeit mit migrantischen Communities

Wie kompliziert das Ausländerrecht ist, wie viele Varianten die verschiedenen Länder kennen – die Fragesteller in der KAV führten das sehr anschaulich vor. In vielen Fällen musste Rinn jedoch immer wieder auf Bundesgesetze verweisen, die der Ausländerbehörde keinen Spielraum ließen. Daher hätten sich auch viele Behörden in einem gemeinsamen Brief im Herbst an Innenministerin Nancy Faeser (SPD) gewandt, um den engen rechtlichen Rahmen etwas aufzudrücken – bislang jedoch noch ohne konkrete Aussicht auf Erleichterung.

Viele Fragesteller bekundeten, dass sie früher selbst schon auf Hilfe anderer angewiesen waren, um in der Ausländerbehörde zum Ziel zu kommen. Aber auch die Helfer wüssten heute nicht mehr recht, wie sie das anstellen sollten. Marilú Huertas würde gerne anderen lateinamerikanischen Antragstellern helfen, wüsste aber gar nicht, wie sie sich einbringen soll. Mehrere Teilnehmer regten eine Zusammenarbeit mit den migrantischen Communities an, um die Vorarbeit vor einem Besuch der Ausländerbehörde zu erleichtern. Denn die wenigstens hätten das Geld, sich die Dienste eines professionellen Relocators zu leisten, der, ähnlich wie Zulassungsdienste bei der Fahrzeuganmeldung, die Behördengänge übernimmt.

Mehr zum Thema 1/

Ob die neue Software „Paperless“ der Heilsbringer ist, bezweifelte Mladen Denchev von der bulgarischen Gemeinschaft. Den Antragstellern würde die einfache Email-Kommunikation genommen und durch ein komplexes Eingabeverfahren ersetzt. Ihn erinnere das alles sehr an Elster – die einfache digitale Steuererklärung sei letztlich alles andere als einfach und überfordere viele: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass das aufgehen wird.“