Bis zum 1. Januar 2026 muss die gesamte Justiz mit der elektronischen Akte arbeiten. In Hessen sind die Sozialgerichte als erste so weit. Was bedeutet es, die Papierakte aufzugeben? Ein Besuch bei Menschen, die das versuchen.

Jasmin Schultz ächzt, als sie einen Aktenstapel von einem Rollwagen hebt, den sie gerade so mit den Armen umfassen kann. Hinter ihr in den Schränken, wo all das irgendwie untergebracht werden soll, hängen dicht an dicht prall gefüllte Mappen. Papier-Ungetüme aus Schriftsätzen, Gutachten, Urteilen. Schultz deutet mit dem Kinn auf das Band, das den Aktenstapel in ihren Armen zusammenschnürt, damit er nicht auseinanderfällt: „Das nennen wir Gürteltier.“ Wenn man nicht aufpasst, kann man sich bei dieser Arbeit die Hände daran aufreißen.

Anna-Sophia Lang Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung.

All die Akten, die sich in den Büros im Landessozialgericht in Darmstadt jetzt noch stapeln, sind Zeugnisse der Vergangenheit. Die elektronische Akte, die in der gesamten Justiz bis zum 1. Januar 2026 eingeführt sein muss, wird diese Art des Arbeitens obsolet machen. Stück für Stück wird sie in den nächsten Jahren die Papierakte an den Gerichten ablösen. Die Sozialgerichtsbarkeit ist die erste Gerichtsbarkeit in Hessen, in der schon sämtliche Gerichte mit der E-Akte arbeiten. Zum 1. Juni soll sie komplett umgestellt sein. Alle Verfahren, die dann neu eingehen, sollen nur noch elektronisch bearbeitet werden, ohne parallel auf Papier zu existieren wie derzeit noch. Die Schränke des Landessozialgerichts werden sich dann sukzessive leeren.