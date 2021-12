CDU in Frankfurt : Wiesmann, Kößler, Becker oder Schneider?

Aufbruch: Die CDU in Frankfurt will wieder in altem Glanz erstrahlen. Bild: Imago

Im ersten Quartal 2022 wählt die Frankfurter CDU ihre neue Parteispitze. Nach einem Jahr zweier gravierender Schlappen – im März bei der Kommunalwahl, im September bei der Bundestagswahl – ist die Partei auf der Suche nach sich selbst. Seit Wochen diskutieren die Mitglieder in ihren Stadtbezirksverbänden und auch auf Stadtebene, welche Reformen nötig sind, um die Partei, die jahrzehntelang regierte, wieder in die Spur zu bringen.Wie sie wieder kampagnenfähig wird und die Finanzen in den Griff zu bekommen sind. Der Aufbruch soll sich dann auch personell widerspiegeln – am liebsten geräuschlos und ohne öffentlichen Streit. So sieht sich die CDU gerne selbst. Man ist eben die CDU und nicht die streitlustige SPD.

Wobei, gerade die Sozialdemokraten haben ja in diesem Jahr gezeigt, wie man eine Wahl aus unmöglicher Position heraus für sich entscheidet, wenn man nur geschlossen agiert und parteiinterne Kontrahenten unter dem Dach des gemeinsamen Ziels einbindet. Das Problem ist nur, Geschlossenheit ist leichter gedacht als gemacht, erst recht nach einem schwierigen Wahljahr.