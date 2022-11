Frankfurter Ausländerbehörde : 15.000 Anfragen und wenige Antworten

Die Frankfurter Ausländerbehörde versinkt in unbearbeiteten Anfragen, die jeden Tag zahlreicher werden – vor allem Akademiker sind betroffen. Doch die Arbeitsbedingungen sind schwierig und es fehlt an Personal.

Eine Anfrage der FDP an den Magistrat hat schon im Oktober Schlimmes offenbart: Die Ar­beitsbelastung in der Ausländerbehörde ist zurzeit so hoch, dass sie mit dem bestehenden Personal nicht mehr abgearbeitet werden kann. Mehr als 15.000 Anfragen seien nicht beantwortet. Sie betreffen in der Mehrzahl nicht Ge­flüchtete mit geringer Schulbildung, sondern vielmehr ausgebildete Arbeitnehmer. Die Fälle werden einzelnen Teams zugeordnet. Darunter stechen 1200 im Fachteam Studenten, 2300 bei den Ar­beitnehmern und besonders deutlich 6700 Anfragen bei akademischen Arbeitnehmern hervor.

Für maximale Aufmerksamkeit hat allerdings zuletzt ein einzelner Fall ge­sorgt, der eine Dienstaufsichtsbeschwerde durch die Commerzbank ausgelöst hatte. Die Bank warf der Ausländer­behörde vor, ihre Aufgabe nicht zu erfüllen. Sie hatte einen Mitarbeiter der Abteilung „Firmenkunden Kreditvergabe“ Mitte November mit Ablauf seines Vi­sums und damit der Arbeitserlaubnis ohne Bezahlung freistellen müssen, wie die „Neue Zürcher Zeitung“ als Erste berichtet hatte. Der Angestellte hätte sich zuvor mehr als acht Monate lang er­folglos um die Verlängerung seines Vi­sums bemüht.

Viele Einzelfälle und anhaltende Probleme

Dem Trommelwirbel der Commerzbank folgend berief die zuständige Ordnungsdezernentin Annette Rinn (FDP) einen Pressetermin ein, um gemeinsam mit der Leiterin des Ordnungsamts, Karin Müller, und dem Abteilungsleiter der Ausländerbehörde, Norbert Euler, die Lage aus Sicht der Verwaltung zu schildern. Der genannte Einzelfall, so schilderten es Rinn und Müller, sei „ein be­sonders krasser“ gewesen, weil er „in „den Tiefen der IT durch sämtliche Raster gerutscht“ sei. Er habe allerdings nun kurzfristig gelöst werden können, sagte Müller. Die Dienstaufsichtsbeschwerde hatte demnach eine beschleunigende Wir­kung auf den Vorgang.

Doch die rund zwanzig Journalisten, die sich beim Pressetermin versammelt hatten, schienen viele andere „Einzelfälle“ zu kennen, bei denen es Ausländern ähnlich wie dem Bankmitarbeiter ergangen war und die noch monatelang nach Ablauf ihres Visums auf dessen Verlängerung warten mussten. Ob damit nun viele Illegale in Frankfurt unterwegs wären, wurde der Leiter der Ausländerbehörde gefragt. Norbert Euler verneint das: Der Antrag auf Verlängerung löse eine sogenannte Fiktionswirkung aus, die gelte, bis die Behörde einen weiteren Aufenthaltstitel bewillige oder nicht. Doch der Ausländer erhält über das schwebende Verfahren keinen Nachweis, den er einem Ar­beitgeber oder bei einem Grenzübertritt vorzeigen könne, er bewegt sich praktisch im Graubereich der Bürokratie.

Das Problem der Wartenden ist nicht neu. Vor drei Jahren standen die Menschen schon in den frühen Morgenstunden vor den Türen des Amts, um dort vorsprechen zu können, „jetzt stehen sie im Netz an“, sagt Euler. Ein Nadelöhr ist das IT-System. Unter den 15.000 Mails seien auch viele Nachfragen zu ein und demselben Fall, und das Mailprogramm könne diese Dopplungen nicht erkennen. Im ersten Quartal 2023, so hofft der Chef der Ausländerbehörde, soll ein neues Sys­tem Abhilfe schaffen. Dann müssen bei Anfragen Pflichtfelder ausgefüllt und Dokumente angehängt werden.

Zu wenig Personal, um Rückstand aufzuarbeiten

Damit würden zwar die unerwünschten Dopplungen verhindert, der Berg muss weiter abgearbeitet werden. Doch dazu fehlt es der Ausländerbehörde an Personal. Derzeit seien 23 von 159 Stellen unbesetzt, 32 Mitarbeiter längerfristig krank oder in Elternzeit, zählt Müller auf. Anfang 2023 sollen sechs Stellen be­setzt werden, sagt sie.

Um der Lage dauerhaft Herr zu werden, wünscht sich Norbert Euler aber 15 weitere Stellen. Aber die Fluktuation unter den Mitarbeitern ist hoch, sie treffen auf gereizte Kunden und eine sehr komplexe Rechtsmaterie, in der sich die Vorgaben immer wieder ändern. Für die noch offenen und neue Stellen fehlt es an Bewerbern.

Man habe darauf schon vor Jahren mit einer besseren Besoldung reagiert, da­mals seien 83 Stellen höher gestuft worden, ergänzt Ordnungsdezernentin Rinn. Weitere finanzielle Anreize habe der Ma­gistrat bisher nicht in Aussicht gestellt, man „führe aber Gespräche“.

Die pragmatische Amtshilfe, die im Sommer Zigtausenden ukrainischer Ge­flüchteten zugute kam, ist ausgelaufen. Damals hatte der Bund Personal entsandt, um die Neuankömmlinge erkennungsdienstlich zu erfassen, Mitarbeiter der städtischen Bürgerämter, der Ausländerbehörde und des Sozialamts standen Seite an Seite zur Verfügung, ein ganzer Azubi-Jahrgang der Verwaltung war als Helfer abgeordnet worden. Um der Situation in der Ausländerbehörde gerecht zu werden, bedürfte es nun wieder einer kon­zertierten Aktion.