Deutsch-japanische Geschichte : Warum die ersten Yen-Noten aus Frankfurt kamen

Die Saalgasse in der Altstadt: ein beschaulicher Ort mit bewegter Vergangenheit. Abseits des Bankenviertels, zwischen Römerberg und Main, unterhalb des Doms und der Schirn-Kunsthalle verläuft sie. Investmentbanker sieht man nicht unbedingt in großer Zahl. Anwohner, Geschäfts­inhaber oder Touristen schlendern hier entlang, wenn sie von der Innenstadt zum Main unterwegs sind. Sie ist eine der äl­testen Straßen der Frankfurter Altstadt. Oder besser gesagt: Gassen – denn mit 210 Metern ist die Saalgasse alles andere als lang und auch nach Kriegszerstörung und postmodernem Aufbau in den Achtzigerjahren noch immer schmal. Aber sie steckt voller Überraschungen, Geschichten und Geschichte.

Eine davon geht so: Das Ufer des Mains, darauf weisen archäologische Gra­bungen hin, soll im frühen Mittelalter 100 Meter weiter nördlich verlaufen sein als heute. Also ziemlich genau dort, wo heute die Saalgasse ist, gab es wohl eine Untiefe, eine seichte Stelle, an der Kähne anlanden, man den Fluss zu Pferd oder mit Fuhrwerken durchqueren konnte. Ziemlich wahrscheinlich, dass es sich um genau die Furt handelte, der die Stadt ih­ren Namen verdankt. Zwei Steinwürfe von dort entfernt wurden über Jahrhunderte die deutschen Kaiser gekrönt, in unmittelbarer Nähe tagte 1848 das erste Deutsche Parlament in der Paulskirche. Frankfurt ist eben schon seit dem Mittelalter nicht nur ein bedeutender Handels-, Finanzdienst- und Messeplatz.