Voreröffnung : Die Erstbesteigung des neuen Goetheturms

43 Höhenmeter und 196 Stufen sind zurückzulegen, dann ist es theoretisch möglich, vom neu errichteten Goetheturm am Rand des Frankfurter Stadtwaldes wieder den unvergleichlichen Blick über die gesamte Stadt Frankfurt mit ihrer Skyline und dem Taunus im Hintergrund zu genießen. Der im Oktober 2017 vollständig niedergebrannte Turm – einer der höchsten Holztürme Deutschlands – ist mittlerweile wieder originalgetreu hergerichtet worden.

Mechthild Harting Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Genau so hatten es sich die Frankfurter in einer Online-Umfrage kurz nach dem Brand gewünscht. Gäbe es Corona nicht, würde die Stadt Frankfurt an diesem Wochenende zu einer großen Eröffnungsfeier einladen. So hat sie dieses Fest auf das Frühjahr verschieben müssen.

Um wenigstens einem kleinen Kreis von besonders Interessierten die Chance zu eröffnen, den Turm genauer in Augenschein zu nehmen und die Aussicht genießen zu können, hat die Stadt an diesem Wochenende durch verschiedene Verlosungen einigen die „Erstbesteigung“ des neuen Goetheturms möglich gemacht. Dazu wurden natürlich die Corona-Sicherheitsvorkehrungen in Form von Masken und der Einhaltung von Sicherheitsabständen eingehalten. Im Nu seien alle Karte vergeben gewesen, teilte die Stadt mit. Auch der F.A.Z. bot sich die Gelegenheit, ein gutes Dutzend Leser mit hinauf zu nehmen.

Holz der Edelkastanie

Wer den Turm, der die Bäume des Stadtwaldes weit überragt, zum ersten Mal seit der Brandkatastrophe wieder sieht, wird ihn vielleicht nicht gleich wiedererkennen. Der Turm, ist von der Konstruktion her ein Ebenbild der 1931 errichteten Warte. Sie war zum hundertsten Todestag von Johann Wolfgang von Goethe und das Goethejahr 1932 errichtet worden.

Doch der frühere Turm war dunkel, fast schwarz. Um das Holz, das seinerzeit vollständig aus dem Stadtwald stammte, vor Feuchtigkeit zu schützen, war es mit Teeröl gestrichen worden. Diese Imprägnierung verlieh dem Aussichtsturm die dunkle Farbe. Ausgerechnet dieses Teeröl hat vor drei Jahren dazu geführt, dass die Flammen ein leichtes Spiel hatten und der Brand beschleunigt wurde. Heute ist die Verwendung eines solchen Öls nicht mehr zulässig.

Der neue Goetheturm besteht dagegen aus dem Holz der Edelkastanie, die in diesem Fall aus Spanien stammt. Sicherlich wird auch dieses Holz mit den Jahren dunkler, vermutlich grauer. Den bisherigen dunklen Farbton wird der Turm jedoch nicht erreichen. Und derzeit, wo alles noch neu und frisch aussieht, mutet die Holzkonstruktion eher an wie eine skandinavische Variante des alten Goetheturms.

Für Generationen von Frankfurtern war er ein Wahrzeichen der Stadt: Er war Ziel für den Sonntagsspaziergang mit den Eltern, dem Schulausflug und auf der Aussichtsplattform gab man sich, wie nach dem Feuer viele öffentlich eingestanden haben, den ersten Kuss. Doch die Zeiten, dass man den Turm rund um die Uhr besteigen konnte, sind schon lange vorbei. Bei Einbruch der Dunkelheit wird er abgeschlossen, andere Sicherheitsvorkehrungen sollen vor Unfällen schützen und Vandalismusschäden verhindern.

Die Kosten für die Wiederherstellung des Goetheturms belaufen sich auf rund 2,4 Millionen Euro. Der größte Teil, rund 2,1 Millionen Euro, wird von der Versicherung getragen. 195.000 Euro spendeten Bürger.