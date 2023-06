Eine Frau klettert auf eine Brücke, und die Eisenbahn steht still. Ein ICE mit 440 Fahrgästen muss evakuiert werden, Züge werden umgeleitet. So ge­schehen am Montag in Frankfurt, auf einer Brücke über den Main, auf der gewöhnlich alle paar Minuten Züge in Richtung Niederrad und weiter in alle Landesteile Deutschlands fahren. Von 15 Uhr an ging dort am Montag beim Fern- und Regionalverkehr nichts mehr, viele Fahrgäste mussten in Frankfurt-Süd statt am Hauptbahnhof ein- und aussteigen. Erst gegen ein Uhr in der Nacht gelang es, die Frau von der Brücke herunterzubekommen.

Manfred Köhler Ressortleiter der Rhein-Main-Redaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Störungen des Betriebsablaufs, weil sich Menschen den Gleisen nähern: Für Mitarbeiter der Deutschen Bahn ist das nahezu eine tägliche Erfahrung. Denn das System Eisenbahn lässt sich nicht abriegeln wie etwa ein Flughafen, auf den kein Unbefugter gelangen kann, wenn nicht ausnahmsweise alles auf einmal schiefgeht wie vor ein paar Tagen, als jemand unbemerkt mit der Autokolonne des Bundeskanzlers auf das Areal fuhr. Der Flughafen ist von einem Zaun umgeben – undenkbar beim Streckennetz der Eisenbahnen in Deutschland, das 39.800 Kilometer lang ist. Allein in Hessen kann man auf 2700 Kilometern mit dem Zug fahren.