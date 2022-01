Kritik an Interconti-Plänen : Ein Hotel verärgert die Nachbarschaft

Das Hotel Intercontinental, ein bisher freistehendes, weithin sichtbares Hochhaus am nördlichen Mainufer, soll zu beiden Seiten sechs- bis siebengeschossige Anbauten bekommen. Die Stadt will so den Blockrand zu den Straßen schließen. Doch die Kritik an dieser geplanten Er­weiterung des Hotels reißt nicht ab. Un­ter anderem wird die Gestaltung der An­bauten kritisiert, die Wohnungen und Bü­ros beherbergen sollen.

Anwohner und Mitglieder des Ortsbeirats wenden sich gegen das Vorhaben, denn sie fühlen sich übergangen. Eine Nachbarschaftsinitiative beispielsweise meint, dass die Bürger weitaus stärker in die Umgestaltung hätten einbezogen werden müssen. „Die Stadtplanung hat mit dem Investor beziehungsweise Eigentümer Aroundtown ohne jeglichen vorherigen Wettbewerb einen Entwurf vorstellt, der von den Anliegern und den politischen Gremien entweder geschluckt wird oder nicht“, kritisiert Wolfgang Trautner, der für die Nachbarn spricht.